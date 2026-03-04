Карина Караиванова е номинацията на управителя на Българската народна банка Димитър Радев за подуправител и ръководител на управление "Емисионно", става ясно от официално съобщение.

По време на първия мандат на Бойко Борисов тя беше зам.-министър на финансите, а през 2018 г. стана председател на Комисията за финансов надзор.

Източник: архив БГНЕС

Понастоящем Караиванова представлява България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие.

Сега ѝ предстои изслушване във финансовата комисия на парламента и гласуване на кандидатурата ѝ в пленарна зала. Ако бъде одобрена, Карина Караиванова ще влезе в ръководството на БНБ на мястото на служебния премиер Андрей Гюров.

Реално обаче той беше отстранен от подуправителския пост още през юли 2024 г. заради решение на антикорупционната комисия за неговата несъвместимост. Той обжалва и казусът все още не е решен окончателно от съда.

Според медийни информации от последните дни фаворит за управление "Емисионно" е бил експремиерът Росен Желязков, но очевидно това или не е отговаряло на истината, или плановете са се променили в последния момент.