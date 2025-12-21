Завръщането на Андрей Бабиш начело на чешкото правителство в края на тази година със сигурност може да се разглежда като нещо повече от поредната смяна на властта в Централна Европа. То е показателно за начина, по който икономическата власт и политическото влияние отново се концентрират в ръцете на един човек.

За бизнеса и инвеститорите това развитие изисква трезва оценка, отвъд образа на "успешния предприемач", който обещава да управлява държавата "като компания". Още повече, че светът е свидетел на такъв пример.

Бабиш е роден през 1954 г. в Братислава и израства в семейство, дълбоко интегрирано в елита на комунистическа Чехословакия. Баща му, Щефан Бабиш, е дипломат и търговски представител. Самият Андрей Бабиш започва кариерата си в държавните външнотърговски дружества Chemapol и по-късно Petrimex, структури, които през 80-те години са на практика затворени за случайни кадри.

"Летящ" старт

След 1989 година Бабиш използва позициите и контактите си от социалистическата икономика, за да изгради Agrofert. Компанията е основана през 1993 година, първоначално като дъщерна структура на словашкия Petrimex. Само няколко години по-късно Бабиш се оказва неин едноличен собственик. Произходът на капитала за това придобиване остава неясен и до днес. По собствените му думи, средствата са дошли от "бивши съученици в Швейцария" - обяснение, което никога не е било независимо потвърдено.

Днес Agrofert обединява над 230 компании в Чехия, Словакия и Германия и реализира годишни приходи над 117 милиарда чешки крони (около €4,7 милиарда). Концернът е сред най-големите получатели на национални и европейски субсидии, особено в земеделския сектор.

Източник: Agrofert

Именно тук се концентрира и основният конфликт на интереси около Бабиш. Европейската комисия в няколко доклада между 2019 и 2021 г. стига до извода, че той продължава да упражнява контрол върху Agrofert, въпреки формалното прехвърляне на активите в доверителни фондове при поемането на поста на министър-председател.

Паралелно с индустриалната си експанзия Бабиш изгражда и значително медийно влияние. През 2013 г. Agrofert придобва групата Mafra, издател на едни от най-тиражните вестници в страната - Mladá fronta DNES и Lidové noviny, както и радиото Impuls.

Записите, известни като "аферата Šuman", показват как Бабиш обсъжда с журналисти съдържанието и насочеността на публикации. През 2023-та, под натиск от законодателството за конфликт на интереси, той е принуден да се раздели с медийните си активи.

Бабиш и политиката

В политиката Бабиш основава движението ANO през 2011 г., което едва 2 години по-късно печели близо 1 милион гласа и става втора политическа сила в парламента. Като министър на финансите (2014-2017) той въвежда електронната регистрация на продажбите (EET) и засилен данъчен контрол - мерки, които според критиците натоварват малкия бизнес, но щадят големите корпорации.

През 2017 г. ANO печели изборите с 29% от гласовете, а Бабиш става министър-председател, въпреки че вече е обвиняем по дело, свързано с усвояване на европейски средства. Впоследствие, след дълъг процес, той е оправдан.

Управлението на Бабиш между 2017 и 2021 година е белязано и от пандемията COVID-19, при която в Чехия загинаха около 35 000 души. Честите смени на здравни министри - общо 5 за по-малко от 2 години, и противоречивите мерки подкопаха доверието в институциите. Фискалният резултат също беше показателен: през 2020 г. бюджетният дефицит достига 367 милиарда крони, най-високият в съвременната история на страната.

На външнополитическата сцена Бабиш лавира между лоялност към ЕС и националистическа реторика. Той отхвърля квотите за мигранти, критикува Зелената сделка и едновременно с това не поставя под въпрос членството на Чехия в Съюза.

Отношенията с Русия се влошиха рязко след експулсирането на над 80 руски дипломати заради взривовете във Врбетица, но критиците му припомнят по-ранните му колебания около участието на "Росатом" в проекта за АЕЦ "Дуковани".

Днес, с лично богатство, оценявано от Forbes на около $3,5 милиарда, и с партия, спечелила 34,5% от гласовете на изборите през 2025 г., Андрей Бабиш отново концентрира икономическа и политическа власт. За големия бизнес това може да означава стабилен партньор с влияние върху регулациите.

За малките и средните предприятия - и за инвеститорите, които търсят предвидима среда... не е толкова сигурно.