Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че номинираният от него за председател на Федералния резерв, Кевин Уорш, може да допринесе за ръст на икономиката на САЩ "с 15 на сто". "Мисля, че той ще бъде отличен управляващ на Фед", посочи Тръмп в инервю за Fox Business, коментирайки своя избор за ново председател на Централната банка на САЩ.

Президентът припомни, че Уорш е бил разглеждан в по-ранното му търсене за председател, но е бил отхвърлен в полза на настоящия председател Джером Пауъл - решение, което той определи като "грешка".

Ако Уорш "върши работата, на която е способен", тогава "можем да растем с 15%, мисля, че и с повече", каза Тръмп пред водещия на Fox Business Лари Къдлоу, който беше старши помощник в първата администрация на президента.

Не е напълно ясно дали Тръмп има предвид годишен растеж или някакъв друг показател.

Икономиката на САЩ, която се очаква да нарасне с 2,4% през 2026 година, е отбелязала средногодишен темп на растеж от 2,8% през последните пет десетилетия. Брутният вътрешен продукт се е увеличавал с темп от над 15% само няколко пъти от 50-те години на миналия век насам, включително през третото тримесечие на 2020 г., когато предприятията отвориха отново след затварянията, свързани с коронавирусната пандемия.

По време на търсенето на нов председател на Фед, Тръмп коментира, че иска кандидат, който би намалил основните лихви, а по-късно каза, че не би избрал Уорш, ако се беше застъпвал за повишаване на лихвените ставки. Коментарите ясно показват, че Тръмп залага на това, че Уорш - ако бъде потвърден на поста - може да подсили икономическия растеж преди междинните избори за Конгреса, които исторически погледнато са тежки за американските президенти.

Но потвърждаването на Уорш на поста от Сената може да се забави, като сенатор Том Тилис, пенсиониращ се републиканец от Северна Каролина, обеща да блокира всяко потвърждаване от Федералния резерв, докато администрацията на Тръмп провежда разследване чрез Министерството на правосъдието на Джером Пауъл заради средствата, изразходвани за обновяване на сграда на Федералния резерв.