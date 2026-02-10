Google още не е навършил 30 години, но компанията зад него вече мисли 100 години напред. В смел финансов ход, който отразява едновременно увереност и амбиция, Alphabet емитира столетни облигации с падеж през 2126 година.

Това прави технологичния гигант първата компания от сектора, която се опитва да продаде столетна облигация след Motorola през 1997 г.

Рядката емисия на облигации в британски лири е част от масивно многовалутно привличане на дългов капитал.

Alphabet продаде облигации за $20 милиарда в долари в понеделник - увеличени от първоначално планираните $15 милиарда след като поръчките надхвърлиха $100 милиарда. Планира се и продажба на облигации в швейцарски франкове.

Доларовата част на сделката обхваща седем транша. Най-дългият - 40-годишна облигация с падеж през 2066 г. - се очаква да се търгува около 0,95 процентни пункта над американските държавни облигации, по-ниско от първоначалните 1,2 процентни пункта. Най-силно търсене имаше за краткосрочните облигации, като тригодишният транш се оцени само 0,27 процентни пункта над държавните ценни книжа.

Защо столетни облигации - и защо сега?

Отговорът се крие в изкуствения интелект. Alphabet планира масивна инвестиция от $185 милиарда за укрепване на AI капацитета си - от центрове за данни и чипове до изследвания и компютърна инфраструктура. Компанията, заедно с конкуренти като Microsoft, Meta и Amazon, вижда изкуствения интелект като възможност за предефинирането на цели индустрии с отключване на огромна икономическа стойност.

Избирайки толкова дълъг хоризонт, Alphabet изразява силна вяра не само в дългосрочната възвръщаемост на AI, но и в собствената си способност да остане релевантна и печеливша до края на този век, та и след това.

Инвеститорите изглежда споделят тази увереност. Търсенето на облигациите е силно - около $100 милиарда поръчки за цялата емисия. Alphabet отчете рекордни приходи от $400 милиарда през 2025 г. и разполага с около $127 милиарда кеш резерви.

Многовалутната стратегия

Емитирането в множество валути помага на Alphabet да диверсифицира инвеститорската си база, което е особено важно при нарастващите капиталови нужди на Big Tech за AI инфраструктура. Ограничаването само до доларовите пазари може да създаде дисбаланс между търсене и предлагане.

Освен това пазарите в лири предлагат по-ниска лихва в сравнение с доларовите облигации, което прави столетната облигация по-рентабилна.

Столетните облигации са изключително редки в корпоративните финанси, обикновено запазени за правителства, университети и най-кредитоспособните корпорации. Исторически само шепа организации са емитирали подобен дълг - Оксфордският университет, Wellcome Trust, френската EDF, Disney през 1993 г.

Рекордна година за дълга на Big Tech

Alphabet не е сама. Oracle набра $25 милиарда от продажба на облигации миналата седмица, която привлече рекордни $129 милиарда поръчки. Morgan Stanley очаква hyperscaler компаниите да заемат $400 милиарда тази година, в сравнение със $165 милиарда през 2025 г. - скок, който може да тласне общата емисия на високорейтингови американски корпоративни облигации до рекордните $2,25 трилиона.

Дългосрочният дълг на Alphabet вече се е учетворил до $46,5 милиарда през 2025 г., въпреки че компанията все още разполага със $126,8 милиарда в брой.

Дали Google ще съществува през 2126 г. е невъзможно да се предвиди. Но с емитирането на столетна облигация Alphabet заявява ясно: възнамерява да опита. Дано се справи по-добре от Motorola...