Alphabet се приближава до оценка от 4 трилиона щатски долара, с което ще стане едва четвъртата компания, която влиза в ексклузивния клуб. Причината: компанията майка на Google се възползва от рали, задвижвано от изкуствен интелект, предават световните агенции. Акциите на корпорацията се повишиха с повече от 5%, достигайки рекордно високите 315,9 долара тази седмица, което ѝ дава пазарна капитализация от 3,82 трилиона долара.

Акциите са се покачили с близо 70% от началото на годината, далеч изпреварвайки конкурентите си в областта на изкуствения интелект Microsoft и Amazon.

Nvidia, Microsoft и Apple вече са достигали оценка от 4 трилиона долара. Само Nvidia и Apple остават в списъка.

Източник: iStock

Скокът отразява поразителен обрат в настроенията към Alphabet, след като някои инвеститори се опасяваха, че компанията е загубила предимството си в областта на изкуствения интелект в полза на OpenAI след пускането на ChatGPT през 2022 г., въпреки че е изобретила голяма част от основната технология, стояща зад генеративния изкуствен интелект.

Alphabet възвърна инерцията си тази година, като превърна облачния си бизнес, някога безличен, в ключов двигател на растежа, привличайки Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет като инвеститор и печелейки силни ранни отзиви за новия си модел Gemini 3.

Стив Сосник, главен пазарен анализатор в Interactive Brokers, заяви, че делът на Berkshire е бил ключов фактор за инвеститорите.

"Въпреки че е съмнително, че Уорън Бъфет е играл някаква роля в тази покупка, пазарът все още е настроен на мнение, че всичко, което Berkshire прави, си струва да се подражава и, честно казано, това работи от дълго време", казва Сосник.

Акциите на Google също се повишиха, тъй като големите технологични компании се появиха през последните месеци до голяма степен невредими от двупартийния антитръстов натиск, който започна по време на първия мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп. Компанията избегна принудителна продажба на браузъра си Chrome, след като съд определи бизнеса ѝ с търсене като незаконен монопол, но не успя да нареди разделяне.

И все пак, този важен етап може да разпали опасенията относно нарастващите оценки, за които някои бизнес лидери предупреждават, че са откъснали пазарните движения от бизнес основите, предизвиквайки опасения за балон, напомнящ за бума на дот-ком компаниите от 90-те години на миналия век.

Вълна от кръгови сделки, включващи OpenAI и Nvidia, две от компаниите в основата на бума на изкуствения интелект, също засили страховете.

Въпреки това, анализаторите казват, че Google е добре позиционирана в надпреварата за изкуствен интелект, благодарение на силния си паричен поток, собствените си чипове, които служат като алтернатива на скъпите процесори на Nvidia, както и разрастващия се бизнес за интернет търсене, който вече се възползва от интеграцията на изкуствен интелект.