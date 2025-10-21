Акциите на Apple скочиха до рекордно високи нива снощи, съобщават световните агенции. Сега производителят на iPhone е все по-близо до това да стане третата компания в света, достигнала пазарна оценка от 4 трилиона долара. Данните показват силен интерес от страна на купувачите по цял свят към най-новия iPhone, пише RTE.

Данните от изследователската фирма Counterpoint показват, че серията iPhone 17 е по-добра от предшественика си в ранните продажби в Китай и САЩ, като по-новите модели са се продавали по-добре от серията iPhone 16 с 14% през първите си 10 дни от наличността в двете страни.

Акциите на Apple скочиха с 4,5% до 263,7 долара, което дава пазарна капитализация от около 3,91 трилиона долара и я прави втората най-ценна компания в света след гиганта в областта на AI чиповете Nvidia. Много анализатори предвиждат Apple да надмине пазарните очаквания за текущия тримесечен период.

"Неотдавнашното стартиране на онлайн поръчки на iPhone 17 в Китай може да е положителен попътен вятър за декемврийското тримесечие, тъй като първоначалните данни за времето за доставка отразяват по-силно първоначално търсене в сравнение с други региони при стартирането", пишат анализатори на Evercore ISI.

Източник: iStock

Акциите на Apple не растяха много добре по-рано тази година поради опасения относно силната конкуренция в Китай и несигурността относно това как компанията ще се справи с високите американски тарифи върху азиатските икономики като Китай и Индия, основните ѝ производствени центрове.

В момента сме свидетели на най-големия си еднодневен скок от началото на август, ако печалбите се запазят, като така те ще се покачат с 5% от началото на годината. Apple ще отчете тримесечните си печалби след търговията на Уолстрийт на 30 октомври.