Apple драстично намалява производството на iPhone Air и пренасочва фокуса си към моделите iPhone 17 и iPhone 17 Pro, съобщава Nikkei Asia. Според бизнес изданието, съкращението на производството е мотивирано от по-слаб от очаквания потребителски интерес, достигащ почти до "нива на прекратяване на производството".

Въпреки ранните съобщения, че iPhone Air е разпродаден за часове след старта в Китай, общият отзвук във важния за Apple регион е доста хладен. Комбинирано със слабото търсене на други пазари, прогнозите за продажби са паднали значително.

Ново проучване на KeyBanc Capital Markets за инвеститори разкрива "практически никакво търсене на iPhone Air и ограничена готовност да се плаща за сгъваем модел". Търсенето на други модели от серията iPhone 17 се определя като здраво, но умерено, като миксът "продължава да се измества към Pro и Pro Max моделите".

Освен това, AI функциите все още не оказват значимо влияние върху решенията за покупка.

Данни, с които Money.bg разполага, показват подобна динамика - огромен интерес към новите Pro модели и чак след това идват базовият и Air.

Ако се съди по ревютата и коментарите в потребителските форуми, iPhone Air пада жертва на неизбежните компромиси по отношение на капацитет на батерията, камери, ергономия и т.н.

Миналата седмица японската Mizuho Securities съобщи, че Apple ще намали производството на iPhone Air с един милион единици тази година, докато планира да увеличи производството на модели iPhone 17 с два милиона единици.

Друга публикация твърди, че Samsung е отменил плановете за пускане на наследник на собствения си конкурент на iPhone Air - Galaxy S25 Edge, отново поради ниски продажби. Говорим за разлика близо 1:8 спрямо базовия S25 модел.

Известният Apple анализатор Минг Чи-Куо също потвърди, че около iPhone Air има проблеми. Според него резултатът е намаляване както на доставките, така и на производствения капацитет.

Повечето подизпълнители ще редуцират капацитета си с над 80% до първото тримесечие на 2026 г., а някои компоненти с по-дълги срокове за доставка ще бъдат напълно спрени до края на 2025 г., твърди експертът.

За iPhone Air се говореше буквално от години и предизвика сериозно внимание при премиерата си. За момента обаче изглежда, че опитите за по-нетрадиционен iPhone - след спрените mini и Plus варианти, отново не са се увенчали с успех.