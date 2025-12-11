Руската компания "Лукойл" (вероятно) предпочита офертата на американската банка Xtellus Partners за покупка на нейните международни активи пред дузина конкурентни оферти. Причината е, че сделката е под формата на безкасова сделка, която би върнала ценните книжа, държани от САЩ, на руската петролна компания, съобщиха за Reuters двама източници, запознати с процеса.

Министерството на финансите на САЩ вчера удължи до 17 януари крайния срок за продажба на международните активи на "Лукойл", оценени на около 22 милиарда долара, след като наложи санкции на "Лукойл" и на "Роснефт", за да окаже натиск на Москва за постигане на мирно споразумение с Украйна.

Xtellus е предложила да организира размяна на ценни книжа на "Лукойл", държани от американски инвеститори, в безкасова сделка, за да ги върне на "Лукойл" в замяна на глобалните активи на руската компания, съобщиха два източника.

Засега Xtellus отказа коментар. Lukoil не отговори на искането на Reuters за коментар.

Глобалните активи на Лукойл, които включват проекти за добив на нефт и природен газ, рафинерии и над 2000 бензиностанции, привлякоха купувачи от американския гигант за частни капиталови инвестиции Carlyle до петролния гигант Chevron.

Евентуалната сделка с Xtellus Partners

Компанията "Лукойл" е възложила на Павел Жданов, вицепрезидент по финансите, да води разговорите с потенциални участници в търга за покупката на чуждестранните активи, съобщиха двата източника и два други, участвали в разговорите.

Ако Xtellus постигне сделка с "Лукойл", ще трябва да кандидатства за разрешение от Министерството на финансите на САЩ, за да продължи, според насоките, издадени от Министерството на финансите за участниците в търга, определени през ноември.

Сделката с Xtellus е по-сложна от другите оферти, тъй като включва акции на "Лукойл" и ще изисква разкриване на информация кой притежава акциите, съобщиха трима от четиримата източници на Reuters.

До март 2022 г. "Лукойл" беше включена в индексите на развиващите се фондови пазари, които се използват като бенчмаркове от големи инвеститори и борсово търгувани фондове, и които са закупили акции на "Лукойл".

Руски инвеститори също така държаха акции в местни компании чрез международно търгувани деривати.

Министерството на финансите на САЩ вече заяви, че иска всяка продажба на активи на "Лукойл" да подпомогне целите на националната сигурност и външната политика на САЩ, да прекъсне връзките и да избегне предоставянето на неочаквани приходи на "Лукойл".