Американската инвестиционна компания Carlyle проучва възможността за закупуване на чуждестранните активи на санкционирания руски петролен гигант "Лукойл", съобщават Financial Times и "Ройтерс", позовавайки се на запознати с ситуацията източници.

Carlyle разглежда възможността да подаде заявление за лиценз пред американските власти, който би й позволил да води преговори с "Лукойл". Компанията все още е в ранните етапи на проучване на сделката и може да реши да не продължи напред, посочва агенцията.

И от двете компании коментар няма.

Сюжетът засяга България изключително пряко заради бургаската рафинерия, на която се крепи пазарът у нас. Управляващите междувременно вървят към назначаването на особен управител на дружеството с цел то да продължи да работи - и то с възможност активите му у нас да бъдат продадени.

Часовникът тиктака

Вашингтон санкционира "Лукойл" като част от усилията си да принуди Кремъл на мирни преговори относно Украйна. Санкциите влизат в сила на 21 ноември, след което каквито и да било сделки с руската компания ще бъдат забранени за фирми, използващи американската финансова система.

"Лукойл" добива около 2% от световния петрол в родината си и в чужбина.

Компанията обяви в края на миналия месец, че планира да продаде своите международни активи, които произвеждат 0,5% от световния петрол и са оценени на около 22 милиарда долара според отчетите за 2024 г.

Първоначално "Лукойл" съобщи, че води ексклузивни преговори с швейцарския търговец на суровини Gunvor за целия си международен бизнес. Gunvor отправиха оферта за 22 милиарда долара.

Обаче швейцарската компания се оттегли от сделката миналата седмица след публикация в социалните медии на американското Министерство на финансите, което я нарече "марионетка на Кремъл" и добави, че групата няма да бъде допусната да оперира и печели от такава сделка.

Gunvor беше съосновена от руския бизнесмен Генадий Тимченко, който обаче продаде дяла си през 2014 г. Швейцарската фирма нарече твърденията на Министерството "фундаментално погрешни и неверни".

Междувременно бизнесът на "Лукойл" в Ирак, където компанията експлоатира най-важното си находище извън Русия, е в състояние на форсмажор и доставките бяха спрени.

В момента няколко държави искат от САЩ отсрочка на санкциите, за да може да бъде решена съдбата на активи като рафинерията в Бургас.

Carlyle - по-добър кандидат?

Carlyle Group е американска мултинационална инвестиционна компания, основана през 1987 г. във Вашингтон от Уилям Конуей, Даниъл Д'Аниело и Дейвид Рубенщайн. Компанията е една от най-големите в света в областта на частния капитал, алтернативното управление на активи и финансовите услуги, с 474 милиарда долара активи под управление към края на 2024 г.

Carlyle оперира през три основни бизнес сегмента: глобален частен капитал (включително недвижими имоти и инфраструктура), глобален кредит и инвестиционни решения. Фирмата има около 2200 служители в 28 офиса на четири континента и управлява портфолио от над 800 компании в различни сектори - от аерокосмическа индустрия и енергетика до технологии, здравеопазване и потребителски стоки.

През годините Carlyle е участвала в някои от най-значимите частни сделки в света, включително придобиването на Hertz Corporation за 15 милиарда долара през 2005 г. и на Kinder Morgan за 27,5 милиарда долара през 2006 г. През 2012 г. компанията стана публична и започна търговия на борсата NASDAQ. Кредитният бизнес на Carlyle е най-бързо растящият сегмент, като фирмата е станала най-големият мениджър на обезпечени кредитни задължения в света с 50 милиарда долара под управление.

"Carlyle е по-подходяща да получи одобрение от САЩ", коментира пред "Ройтерс" Ади Имсирович, директор на консултантската фирма Surrey Clean Energy и бивш ръководител на търговията с петрол в Gazprom Trading.

"Възможността тук е, че Carlyle може да получи изгодна сделка, но могат ли да получат времето, за да оценят правилно стойността на активите?" попита Дан Пикъринг, главен инвестиционен директор в Pickering Energy Partners, цитиран от "Ройтерс".

Няколко други кандидати се конкурират за различни части от международната империя на "Лукойл". Активите включват петролни и газови находища в Ирак, Централна Азия и Мексико, мрежи от бензиностанции по света, включително в САЩ, и рафинерии в България и Румъния.

Към българския бизнес интерес проявяват с обща оферта турският гигант Cengiz и азерският SOCAR, като даже по-рано през седмицата в южната ни съседка се появиха публикации, че сделката е била на финалната права в момента, в който са били наложени санкциите - но все още се търсят начини тя да се случи.

Какво се случва у нас?

След като вчера преодоля президентското вето и прегласува законовите промени, с които правителството ще може да назначи особен управител на българския бизнес на "Лукойл", властта днес провежда извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

В Народното събрание вицепремиерът Томислав Дончев беше категоричен, че управляващите имат план и не изключва "развитие по въпроса" през уикенда. По думите му "критичен момент" са преговорите със САЩ - още преди приемането на законовите промени беше подчертано, че особеният управител трябва да гарантира, че "Лукойл" у нас не финансира руската държава, за да можем да поискаме отсрочка от Вашингтон.

По думите му Министерският съвет не е предлагал поименно кандидатури за особен управител, в т.ч. и спряганият в медийни публикации Владимир Малинов от "Булгартрансгаз".

В отговор на въпрос той подчерта, че няма как актив, който не е собственост на държавата да бъде отдаден под наем - например рафинерията - на Българския енергиен холдинг, а бензиностанциите - на държавна верига.

Дончев увери народните представители, че криза с горивата в България няма да има.