С рекордно темпо към приемане се движат промените в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които засягат бъдещето на рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

Внесени тази сутрин от управляващите, текстовете бяха скоростно приети в енергийната комисия и внесени в пленарната зала с цел да бъдат гласувани още днес. Зад проекта са депутати от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица", като първият подпис е на Станислав Анастасов от партията на Делян Пеевски.

Компанията Gunvor се отказва от покупката на задграничните активи на "Лукойл"

Тези активи включват и "Нефтохим Бургас"

Законопроектът се занимава с въвеждането на особен търговски управител в "Лукойл - България". Това стана наложително, след като САЩ не разрешиха на Guvnor да купи задграничните активи на руския гигант и се появи реален риск след 21 ноември рафинерията да попадне под санкции и да не може да приема нефтени доставки.

Особеният управител би гарантирал, че рафинерията не финансира руската агресия в Украйна и по този начин нашата страна ще е в състояние да поиска отсрочка, в рамките на която да се търси купувач.

Авторите на законопроекта твърдят, че следват германския модел, чрез който в момента се управляват руски активи в страната.

Предвижда се от датата на назначаване на особения търговски управител от Министерския съвет акционерите, съдружниците и едноличният собственик на капитала на лицето, опериращо критичната инфраструктура, и на лицето, извършващо съхраняване, транспорт или търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, да не могат да упражняват правото на глас или правата си на едноличен собственик на капитала, както и да се разпореждат с акциите или дяловете си в капитала.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди пред журналисти, че особеният управител ще може да продаде рафинерията. "Тактиката, която сме възприели, е парите от продажбата да отидат в специална сметка, тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват, така, както в Германия, Белгия, в нашите партньорски страни", коментира още Борисов. Сметката ще е в ББР.

За всеки случай: Търговци се готвят да внасят горива от чужбина

През следващите седмици се очаква поскъпване с 3-4 стотинки на литър, прогнозира Димитър Хаджидимитров

Според опозицията текстовете ще създадат сериозни проблеми за България, тъй като на практика говорим за "рейдърство" и заграбване на актив - с риск същото да се случи с български активи в Русия.

Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е "краен, авариен вариант". Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак", коментира от Карлово президентът Румен Радев.