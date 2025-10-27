България може да се изправи пред краткосрочно поскъпване на горивата през следващите месеци. За това предупреди съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев по време на посещение в Сливен, предаде националното радио.

Според него вече се наблюдава ръст в цените на петрола на световните пазари, предизвикан от санкциите срещу руските енергийни гиганти "Роснефт" и "Лукойл". Това, по думите му, може да се отрази и върху вътрешния пазар на горива.

"Обикновено при подобни сътресения следват месец-два на повишение, докато се стабилизира ситуацията", поясни Василев. Той акцентира върху нуждата държавата да гарантира сигурността на доставките - особено в случай, че не бъде намерено решение на казуса с "Лукойл" до 21 ноември.

"Ако не се стигне до продажба на рафинерията, бензиностанциите и най-вече складовата база на неруски собственици, това може да застраши снабдяването с горива", каза още той и допълни, че най-голямата складова база у нас е собственост на "Лукойл".

Василев припомни, че след отнемането на концесията на пристанище "Росенец" през 2023 г., то вече е отворено за други доставчици:

"Там могат да влизат и кораби, които не са свързани с 'Лукойл'", подчерта той.