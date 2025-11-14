Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с двете български дъщерни компании на санкционираната руска петролна корпорация "Лукойл", предаде "Ройтерс".

Лицензът, издаден от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява на фирми и банки да извършват трансакции с "Лукойл България" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни дружества, по съществуващи или нови договори.

Документът влиза в сила незабавно и изтича на 14 февруари 2026 г.

Според информация на агенцията, САЩ също се очаква да издадат подобен лиценз за българските структури на руската компания.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви пред медиите в парламента, че се надява България да получи шестмесечна дерогация, подобна на тази, с която разполага Германия.

Ден с много новини

Българските депутати одобриха промени в законодателството миналата седмица, с които на назначен от правителството търговски управител се дават правомощия да контролира дейността на нефтопреработвателния завод в Бургас след 21 ноември и да продаде компанията при необходимост.

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията, но парламентът го отхвърли вчера със 128 гласа "за". Днес законът беше обнародван в Държавен вестник.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов съобщи по-рано днес, че правителството предлага шефа на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски представител в "Лукойл Нефтохим".

Контекст на кризата

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол "Лукойл" и "Роснефт", а седмица по-късно САЩ последваха примера им.

Мерките, които трябва да влязат в сила на 21 ноември, предизвикаха сериозни опасения за доставките на гориво преди зимата в България.

"Лукойл" управлява рафинерията в Бургас, стотици бензиностанции и съоръжения за съхранение на гориво в страната. Компанията подаде заявление до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на крайния срок, който забранява трансакции с операциите на руската корпорация в Европа.

Председателят на Агенцията за държавния резерв Асен Асенов предупреди, че страната разполага с резерви от бензин за около 35 дни и дизелово гориво за над 50 дни - сигнал за сериозността на ситуацията.