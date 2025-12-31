2025 г. се нареди сред най-силните и значими години в историята на Imoti.net. Съчетанието от технологични нововъведения, активен диалог с професионалната общност и утвърдени браншови събития превърна годината в естествен връх за платформата, която отбеляза и своя 25-годишен юбилей. Под мотото "Доверието ви ни вдъхновява" и като част от една от най-големите медийни групи в страната - Investor Media Group, платформата засили позициите си като център на дигитални иновации и експертен диалог в сферата на недвижимите имоти.

Дигитални нововъведения с фокус върху потребителя

През 2025 г. Imoti.net продължи целенасочено да инвестира в развитието на платформата, поставяйки потребителското изживяване и модерните технологии в центъра на своята стратегия.

Сред ключовите нови функционалности е инструментът "Имоти около мен", който позволява на потребителите да откриват актуални оферти в близост до тяхното местоположение. Решението улеснява ориентацията на пазара и прави процеса на търсене по-бърз и интуитивен, особено при използване на мобилни устройства.

Съществена крачка напред беше и внедряването на AI функционалността "Промени дизайна", която дава възможност за виртуална трансформация на имоти директно в обявите. Чрез изкуствен интелект потребителите могат да разглеждат различни интериорни и екстериорни варианти, което допринася за по-добро разбиране на потенциала на имота и повишава качеството на онлайн представянето, като поставя Imoti.net сред иноваторите в PropTech сектора.

Real Estate Business Forums: Реални срещи и експертен диалог

През 2025 г. Imoti.net затвърди позицията си не само като дигитална платформа, но и като активен организатор на професионален диалог чрез серията Real Estate Business Forums.

Форумите се проведоха в ключови градове на страната - и събраха на едно място водещи брокери, инвеститори, предприемачи, архитекти и представители на институциите. Основните теми в осемте форума включваха развитието на имотния пазар в условията на икономически промени, навлизането на нови технологии, устойчивото строителство и очакванията около бъдещото присъединяване на България към еврозоната.

Събитията се отличиха с практическа насоченост, представяне на реални пазарни данни и открит диалог за предизвикателствата и възможностите пред сектора.

Пез 2025г. Imoti.net реализира и първото си съвместно събитие с Investor.bg - Construction of Tommorow.

Форумът събра представители на строителния и инвестиционния сектор, архитекти, предприемачи и експерти, които обсъдиха бъдещето на строителството, устойчивите практики, иновациите в материалите и технологиите, както и ролята на дигитализацията в развитието на сектора. Събитието разшири тематичният обхват на професионалните форуми, в които Imoti.net участва като активен участник и медиен партньор.

Real Estate Awards 2025 - юбилейно издание

Едно от най-забележителните събития на годината бе Real Estate Awards 2025 - националният конкурс на Imoti.net, който през 2025г. отбеляза своята 10-а годишнина.

През годините конкурсът се утвърди като като знак за професионализъм и доверие, а отличията се присъждат при ясен регламент и оценка от експертно жури.

Церемонията, проведена в Централния военен клуб, отличи в 19 категории най-успешните компании, агенции и експерти в сектора. Юбилейното издание имаше специална символика, тъй като съвпадна с 25 години от създаването на Imoti.net, подчертавайки устойчивото развитие на платформата и нейния принос към развитието на имотния пазар в България.

На церемонията по връчване на наградите Inspire to Higher Национално сдружение Недвижими имоти отличи управителят Снежана Стойчева и екипът на Imoti.net за ролята им в изграждането на професионална среда, диалог и устойчиви стандарти в бранша.

Поглед напред

Със своите технологични решения, активна събитийна програма и дългогодишен ангажимент към пазара, през 2025 г. Imoti.net още веднъж доказа ролята си на водеща платформа и обединяваща сила в имотния сектор. Годината очерта ясна посока - още повече иновации, по-тясна връзка с професионалната общност и устойчиво развитие в полза на потребителите.