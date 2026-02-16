Volkswagen трябва да намали разходите си с около 20% за всички марки в групата и това трябва да се случи в срок от максимум две години, съобщават германски медии, цитирани от Reuters. В противен случай автомобилният гигант може за закрие заводи и да прибегне до съкращения.

Главният изпълнителен директор на компанията Оливер Блуме и финансовият директор Арно Антлиц вече са представили "мащабен" план за икономии по време на закрита среща с висшия мениджмънт в Берлин в средата на януари, пише местно издание.

Целта на инициативата е да се възстанови устойчивото ниво на възвръщаемост на фона на отслабващото търсене в Китай, въведените от САЩ мита и засилващата се конкурентна среда. По време на срещата не са били конкретизирани сферите, в които ще бъдат реализирани икономиите, както и начините за по-тясно сътрудничество между отделните марки в групата. Не се изключва обаче възможно закриване на заводи и освобождаване на служители.

Източник: iStock

По време на мандата на Блуме начело на Volkswagen и Porsche акционерите станаха свидетели на комбинирана загуба от €48 милиарда пазарна стойност.

В началото на тази година VW отчете спад от 4,9% в доставките на нови автомобили, отнасящо се за четвъртото тримесечие на 2025 година. Причина за това е по-слабото търсене в Северна Америка и Китай.

В края на миналата година S&P Global понижи прогнозата за компанията до "негативна", като посочи риска автомобилният производител да не постигне финансовите показатели, които са от значение за кредитния му рейтинг. Компанията е подложена на все по-засилен финансов натиск.