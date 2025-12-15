Стигмата около уволненията в края на годината постепенно изчезва, като американските компании все по-често прибягват до съкращения точно преди празничния сезон - нещо, което преди се избягваше поради етични съображения, пише Axios.

Според данните на специализираната консултантска компания Challenger, Gray and Christmas, съкращенията през ноември тази година са нараснали с 24% в сравнение със същия период на миналата година.

Частните работодатели са обявили 71 321 планирани съкращения - второ най-високо ноемврийско ниво от финансовата криза през 2008 година насам, с изключение на 2022-а.

"През цялата година работодателите затягат коланите, за да защитят печалбите си на фона на нарастващите разходи от митата и по-широкия инфлационен натиск. Това може да накара повече бизнеси да пропуснат типичната предпразнична пауза в съкращенията.", обяснява за Axios икономистът по трудовия пазар на ZipRecruiter Никол Башо.

Преди 2008 година уволненията в края на годината бяха нормата, като компаниите обявяваха плановете си за съкращения към края на фискалната година, отбелязва Анди Чаленджър, главен директор по приходите на фирмата. Сега тази практика отново набира скорост.

Примерите не са трудни за намиране: главният изпълнителен директор на Wells Fargo обяви миналата седмица, че очаква още съкращения и по-високи разходи за обезщетения това тримесечие, а Verizon съобщи за раздялата си с 13 000 служители седмица преди Деня на благодарността.

"Чувам слухове за нов скок през януари", споделя Брайън Елиът, изпълнителен директор на консултантската фирма Work Forward, като добавя, че големите технологични компании са под натиск да намалят разходите за труд, за да компенсират огромните инвестиции в изкуствен интелект, които все още не се отплащат.

Освен предпразничната "метла", бизнесът преминава към нова реалност на "вечни съкращения" - малки намаления на персонала през цялата година вместо големи масови съкращения. Според анализ на Glassdoor на базата на известията по закона WARN, случаите на премахване на по-малко от 50 служители сега представляват 51% от всички съкращения, в сравнение със 38% през 2015 година.

"Докато сериозните съкращения може да останат незабелязани, те не заблуждават служителите, които поемат повече работа след това и се питат дали не са следващите", посочва докладът на Glassdoor.

Тази практика на "тихи уволнения" позволява на компаниите да правят промени без да привличат внимание, но създава трайно безпокойство сред работниците. Данните на Glassdoor показват, че делът на отзивите, споменаващи думи като "уволнение" и "несигурност на работата", е по-висок сега, отколкото през март 2020 година - в началото на пандемията.

"Настроението на служителите достигна ново дъно миналата година", сочи проучване на бизнес училището Джонс Хопкинс Кери.

Икономистите отбелязват, че въпреки че съкращенията преди празниците се считат за особено безчувствени, компаниите изглежда печелят благосклонността на Уолстрийт с подобни действия. "Виждаме компании да правят обявления за намаляване на служителите като начин да се похвалят пред инвеститорите си с намаляването на разходите", казва експертът по безработица Андрю Стетнър от фондация Century Foundation.

Реалността е, че работодателите възвърнаха предимството, което за кратко загубиха по време на бума на трудовия пазар преди няколко години, а работниците сега имат по-малко опции поради ниските нива на назначаване.