Още 5 държави в рамките на Групата получиха високото международно признание, включително Италия, Австрия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина.

Престижните награди, обявени на официална церемония в Лондон, потвърждават трансформацията на УниКредит в банката на бъдещето за Европа.

УниКредит Булбанк беше отличена като "Банка на годината" в България по време на церемонията Bank of the Year Awards на авторитетното международно издание The Banker. Групата получи високото признание в още 5 страни, в които УниКредит присъства - Италия, Австрия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина.

Многобройните отличия на The Banker потвърждават продължаващата трансформация и силното представяне на УниКредит, като затвърждават позицията ѝ на банката на бъдещето за Европа. Те са доказателство за успеха на стратегията на Групата, която позволява да се предлагат най-добрите и иновативни решения за всички клиентски сегменти чрез всички канали, като същевременно се стимулира устчив растеж и се подкрепят общностите, в които банката присъства.

Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на Групата и директор за Италия в УниКредит, коментира:

"Тези награди са признание за това колко далеч сме напреднали като банка. 2025 г. беше поредна година, в която постигнахме рекордни резултати, непрекъснат растеж и най-добри иновации във всички клиентски сегменти, като допълнително затвърдихме позицията си като водещ европейски играч.

Източник: УниКредит Булбанк

Това не би било възможно без нашите клиенти - те са в центъра на всичко, което правим, а техният успех задвижва нашия. Тези постижения отразяват силата на тези взаимоотношения, амбицията на нашата стратегия и упоритата работа и отдаденост на нашия екип. Те променят представата за това какво може да постигне тази банка и тази индустрия, а тези награди принадлежат на тях."

В България през 2025 банката постигна силен растеж и стабилност, затвърждавайки ангажимента на Групата към устойчив напредък в региона.

Източник: УниКредит Булбанк Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

"Изключително щастливи сме, че УниКредит Булбанк бе отличена като "Банка на годината" за 2025 от международното авторитетно жури на The Banker - признание, което е не само привилегия, но и доказателство за нашия устойчив растеж и лидерска позиция в дигиталните решения, насочени към клиентите.

Искрено благодаря на целия екип за отдадеността, професионализма и вниманието, с които създаваме стойност за нашите партньори и ги подкрепяме в техния път към успеха. Тази награда потвърждава, че заедно можем да постигаме повече и да градим бъдеще, изпълнено с доверие и възможности", сподели Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Издавано от Financial Times Group от 1926 г., списанието The Banker е изградило репутация на надежден и задълбочен анализатор на глобалния финансов сектор. Наградите "Банка на годината" на изданието са се утвърдили като ключов ориентир в банковия сектор, тъй като оценяват най-значимите финансови институции по света според тяхната способност да реализират доходност, да постигат стратегически позиции и да обслужват своите пазари.

"Под ръководството на Андреа Орчел УниКредит се превърна в една от най-активните банки в Европа по отношение на придобивания. Различните инвестиции не само подобриха технологичната инфраструктура на групата, но и задълбочиха достъпа ѝ до пазарите в региона. Инвестицията на италианската група в Alpha Bank в Гърция е ясен пример за това.

С интерес наблюдавахме внедряването на нови услуги и технологични подобрения в България и Босна и Херцеговина, наред с работата на банката с малкия бизнес в Хърватия и завършването на сливането с Alpha Bank Румъния. Подобренията за бизнеса в дигитална посока в Австрия също заслужава внимание", коментира Силвия Павони, главен редактор на The Banker.

Тези последни отличия се вписват в поредица от престижни признания от водещи международни издания, присъдени на Групата след старта на плана UniCredit Unlocked. Сред тях са наградата за Глобална най-добра банка от The Banker през 2023 и 2024 г., отличието Глобална банка на годината от IFR през 2024 г., както и признанието за Най-добра банка в Европа от Euromoney през 2025 г.

През тази година УниКредит Булбанк на свой ред получи редица международни и местни отличия, сред които признанието на Global Finance за Най-добра банка в страната за 2025 г. и за Най-добра мобилна апликация (Bulbank Mobile), отличията на Euromoney за Най-добра банка за корпоративно банкиране в България и Най-добра дигитална банка в България, както и наградата на The Banker Global Private Banking Awards за Най-добра банка за частно банкиране в България.