Нискотарифната авиокомпания Wizz Air обяви мащабно разширяване на дейността си на Българското Черноморие с добавянето на трети самолет в базата си във Варна и разкриването на пет нови директни маршрута от морската столица. Новите директни линии ще свързват Варна с Барселона (Испания), Атина (Гърция), Париж Бове (Франция), Дебрецен (Унгария) и Гданск (Полша). Първите полети ще стартират през юни 2026 година.

Освен най-новите линии, Wizz Air подготвя старта и на още няколко нови маршрута, които бяха обявени по-рано тази година и предстои да стартират през летния сезон на 2026 г. Те свързват морската столица на България с Рим (Италия), Варшава, Катовице и Вроцлав (Полша), Будапеща (Унгария) и Ларнака (Кипър).

Източник: Wizz Air

Нови дестинации, но и нови работни места

Разширяването на базата на Wizz Air във Варна е ключов етап от развитието на авиокомпанията у нас и е в изпълнение на стратегията ѝ да предоставя на българските пътници достъпни и удобни възможности за пътуване до популярни европейски дестинации.

Добавянето на новия самолет във Варна увеличава оперативния капацитет на Wizz Air на Летище Варна, създавайки 500 000 допълнителни места за летния сезон на 2026 г. и близо 400 нови работни места в региона.

"Изключително развълнувани сме да базираме трети самолет в нашата база във Варна и да добавим пет нови маршрута към мрежа си от българската морска столица. Тази инвестиция подчертава дългосрочния ни ангажимент към България и към развитието на свързаността на Черноморския регион.

Новите линии не само ще предоставят на пътниците повече възможности за достъпни пътувания в Европа, но и ще подкрепят туризма и местната икономика. Очакваме с нетърпение да посрещнем още повече пътници на борда на нашите полети от Варна. Let"s WIZZ, Варна", коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации" в Wizz Air.

"Силно приветстваме решението на Wizz Air да разшири допълнително присъствието си на Летище Варна чрез базирането на трети самолет и откриването на нови директни маршрути. Това развитие е важна стъпка към укрепване на свързаността на Черноморския регион и повишаване на привлекателността на Варна както като туристическа, така и като бизнес дестинация.

Допълнителният капацитет и новите дестинации ще създадат повече възможности за пътуване за пътниците, ще подкрепят входящия туризъм и ще допринесат положително за регионалната икономика. Очакваме с нетърпение да продължим успешното си сътрудничество с Wizz Air и да посрещнем още повече пътници на Летище Варна", допълва Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - оператор на Летище Варна.

Wizz Air оперира в България от 2005 г. и днес продължава да разширява дейността си в страната. Към днешна дата. Тя е най-голямата авиокомпания по пазарен дял у нас.