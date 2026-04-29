От 30 април "България Еър" стартира сезонната си линия между Варна и Париж, която ще се изпълнява с два полета седмично - понеделник и четвъртък. Цените на еднопосочните билети в икономична класа започват от 169 евро, което дава удобна възможност за бързо и комфортно пътуване между морската столица на България и една от най-предпочитаните европейски дестинации.

Париж привлича целогодишно милиони гости със своята неповторима атмосфера, културно наследство и емблематични забележителности като Айфеловата кула, Лувъра и катедралата Нотр Дам. Градът е световен център на изкуството, модата и кулинарията, предлагащ богато разнообразие от музеи, галерии, уютни кафенета и изискани ресторанти. Независимо дали става въпрос за тридневно посещение или по-дълго пътешествие, френската столица е идеален избор както за туристи, така и за бизнес пътувания.

Директните полети по линията Варна - Париж - Варна са до летище "Шарл де Гол" и ще се изпълняват с най-модерните самолети от флота на националния авиопревозвач - Airbus A220. Самолетите осигуряват по-високо ниво на комфорт с практичен интериор, светла пътническа кабина, по-широки седалки, повече лично пространство и индивидуални портове за зареждане на електронни устройства. Освен това самолетите се отличават с по-ниски нива на шум и подобрена горивна ефективност, което допринася за по-приятно и устойчиво пътуване.

В икономичната класа пътниците на "България Еър" получават високо ниво на обслужване и редица включени услуги. В цената на билета са добавени ръчен багаж до 10 кг и лична вещ /дамска чанта или лаптоп/, безплатна регистрация за полет, както и кетъринг на борда с вода, сандвич, шоколадче, кафе, топли и студени напитки. Това гарантира комфортно изживяване още от качването на борда до пристигането в крайната дестинация.

Със сезонната линия между Варна и Париж авиокомпанията продължава да надгражда мрежата си от дестинации и да предлага удобни възможности за пътуване както за българските, така и за международните пътници.