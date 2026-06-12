Извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" ще струва около €1,4 милиарда и ще отнеме близо 20 години, като финалът се очаква в началото на следващото десетилетие. Това стана ясно по време на годишната ядрена конференция Булатом 2026, където ДП РАО представи актуалния напредък по един от най-дългите и специфични проекти в областта у нас.

Процесът реално стартира през 2012 година, а към момента вече са изпълнени ключови етапи по демонтажа на голяма част от оборудването в контролираните зони на централата. В същото време остава значителен обем работа и то по най-сложните съоръжения.

"За 20 години ще изведем 4 блока от експлоатация. Много малко държави могат да се похвалят с такъв успех", подчерта Борислав Илиев, програмен директор "Извеждане от експлоатация" в ДП РАО.

По данни, представени по време на презентацията, до момента са демонтирани над 7600 тона метално оборудване от общо около 11 000 тона, предвидени за премахване. Над 90% от вече свалените материали са преминали през дезактивация и са освободени от регулаторен контрол.

Сред вече изпълнените дейности са демонтажът на всички 24 парогенератора, както и значителна част от оборудването в реакторните и машинните зали. Още през 2019-а приключва демонтажът в машинните зали, при който са премахнати над 45 000 тона метал и повече от 40 000 тона стоманобетон, част от които са върнати обратно в индустрията.

Най-тежкото предстои

Въпреки постигнатия напредък, най-тежките етапи тепърва предстоят. Те включват демонтаж и фрагментиране на реакторните корпуси и вътрешнокорпусните устройства, извеждане и обработка на отпадъците от т. нар. могилници, както и изграждане на нови съоръжения за обработка и съхранение на радиоактивни материали, разкри още Илиев.

По данни на оператора, към момента над 1200 тона радиоактивни отпадъци, генерирани в процеса на извеждане от експлоатация, вече са предадени за последващо третиране и кондициониране.