Volkswagen се изправя пред може би най-тежкото десетилетие в своята история. Компанията, чийто портфейл включва марките VW, Audi, Skoda, Seat и Porsche, изпълнява мащабна програма за преструктуриране - не като превантивна мярка, а като опит за оцеляване в дълбоко разтресена индустрия, пише WSJ в свой материал.
"Следващите няколко години са критични. Ситуацията остава предизвикателна. Въпреки това зависи от нас ", заяви главният изпълнителен директор Оливър Блуме пред акционерите в четвъртък.
Проблемите не са от вчера. Приходите на групата паднаха с 8,3% в третото тримесечие на 2024 г., а печалбата се срина с 63,7%. Главният изпълнителен директор сам признава, че дружеството е натоварено с "десетилетия структурни проблеми" - свръхкапацитет, раздути административни разходи и закъсняла реакция спрямо електрическата мобилност.
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Натовареността на производствените мощности в германските заводи е паднало под 60% в последните две десетилетия.
В отговор Volkswagen задейства план, който в бранша вече описват като брутален. Групата е осигурила над 28 000 доброволни напускания до 2030 г., като 19 000 от тях в германските заводи ще бъдат реализирани само до края на тази година.
Производственият капацитет се свива от 12 на 9 милиона автомобила годишно. Заводските разходи в Германия вече са намалели средно с над 20%, а спестените средства чрез колективни трудови договори и съкращения надхвърлят 1 милиард евро. Целта е 6 милиарда евро нетни спестявания годишно до 2030 г.
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"Планът надгражда напредъка от последните години и ориентира групата към постоянно волатилна пазарна среда", обясняват компанията.
Volkswagen са сами в тази криза. Дни преди акционерното събрание, BMW рязко понижи прогнозата си за приходите - акциите на мюнхенската компания паднаха с около 7% след предупреждението, с което оперативният марж на автомобилния сегмент беше свален до 1-3%, от предишните 4-6%.
Причините са познати: Китай е ключов двигател на приходите за повечето европейски марки - дори малки промени в продажбите удрят маржовете непропорционално силно заради тежките фиксирани разходи за заводи и развойна дейност. Предупреждението на BMW притисна надолу акциите на целия европейски автомобилен сектор.
Анализаторите от UBS описват ситуацията като "почти перфектна буря": ценови натиск, загуба на пазарен дял в Китай, по-строги норми за въглеродни емисии, митнически рискове и вяло потребителско търсене ще свиват допълнително печалбите на сектора въпреки интензивните усилия за преструктуриране.
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Акционерното събрание на Volkswagen в четвъртък беше белязано и от неочакваното оттегляне на Сузане Вигант от надзорния съвет - след по-малко от година на поста. Вигант, бивш изпълнителен директор на производителя на танкови скоростни кутии Renk, е единственият независим член на надзорния орган.
Нейното излизане е "много негативен сигнал", предупреди Таня Бауер от Deka Investment, а от Union Investment определиха оставката като "ясен предупредителен сигнал" за необходимостта от по-голяма прозрачност в управлението.
Volkswagen залага, че планът ще стабилизира групата в условия на хронична нестабилност. Въпросът е дали усилията ще са достатъчни, а и дали е останало достатъчно време за реализацията им.