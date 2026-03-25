Германският автомобилен гигант Volkswagen води преговори с израелската отбранителна компания Rafael Advanced Defence Systems за възможно пренасочване на производството в една от фабриките си от автомобили към компоненти за противоракетна отбрана, съобщава FT, позовавайки се на източници, запознати с плана.

Става дума за завода на концерна в Оснабрюк, провинция Долна Саксония, който може да бъде преобразуван за производство на части за израелската система за противовъздушна отбрана "Железен купол" (Iron Dome). Двете компании се надяват по този начин да запазят около 2300 работни места в предприятието, което е заплашено от закриване, и да предлагат системите на европейски правителства.

Производство на повече от 100 години

Заводът има повече от вековна история. Автомобилно производство в Оснабрюк се развива повече от 100 години, като до 2009 г. в традиционните производствени халета работи договорният производител Karmann. Днес предприятието покрива цялата автомобилна верига на стойността - от техническа разработка и инструментално производство до сглобяване на автомобили. Компанията Volkswagen Osnabrück GmbH е изцяло собственост на Volkswagen AG и е част от подразделението за леки автомобили на групата.

Според информацията, цитирана в материала, новият проект предвижда заводът да произвежда различни компоненти за Iron Dome, включително тежкотоварни камиони за транспортиране на ракетите, пускови установки и електрогенератори, но не и самите ракети. Те трябва да се произвеждат в отделно специализирано съоръжение.

Източник: VW

Източници твърдят, че необходимите инвестиции за преоборудване на линиите са ограничени и производството може да започне в рамките на 12-18 месеца, ако работниците се съгласят да преминат към отбранителна продукция.

Германското правителство също подкрепя предложението, а целта е да се използва свободният индустриален капацитет в страната на фона на нарастващите разходи за отбрана в Европа.

Потенциалното партньорство идва в момент, когато европейските държави ускорено увеличават военните си бюджети след войната в Украйна. Германия планира да инвестира над €500 милиарда в отбрана до края на десетилетието, като противовъздушната защита е сред основните приоритети. Израел отдава на своята многостепенна система за ПВО, включително Железния купол, успеваемост от над 90% при прихващане на ракети, макар някои експерти да поставят под въпрос ефективността й срещу по-далекобойни заплахи.

Шанс за завръщане

За Volkswagen подобен ход би означавал по-сериозно завръщане към военната индустрия. Компанията вече участва в производство на военни камиони чрез съвместно предприятие на дъщерната MAN с германската оръжейна група Rheinmetall, но новото партньорство би било най-значимото навлизане в сектора от десетилетия.

Официално от Volkswagen заявиха, че водят разговори с "различни участници на пазара", но засега няма окончателно решение за бъдещето на площадката в Оснабрюк. Производството на модела T-Roc Cabriolet там трябва да приключи през 2027 г. като част от по-широка програма за преструктуриране. Тя предвижда около 35 000 служители да напуснат концерна до 2030 г., макар и на доброволен принцип.

Още в началото на март от компанията потвърдиха пред Ройтерс, че се търсят нови възможности за използване на завода, включително военни проекти. Прототипи на специализирани превозни средства, разработени в Оснабрюк, бяха показани на изложението Enforce Tac в Нюрнберг, за да се проучи интересът на пазара, като според говорител на концерна "дали и до каква степен ще се стигне до конкретни проекти, предстои да се види".