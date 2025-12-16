Volkswagen официално прекратява производството на автомобили в завода си в Дрезден от днес, 16 декември - първото подобно спиране в Германия в 88-годишната история на компанията. Financial Times отбелязва, че мярката влиза в сила в момент, когато най-големият автомобилен производител в Европа е под силен натиск заради спад на продажбите в Китай, по-слабо търсене в Европа и американски мита, които допълнително затрудняват резултатите в САЩ.

Групата продължава да преразглежда инвестиционния си бюджет, който за следващите пет години е около 160 млрд. евро - намален спрямо предишния план от 180 млрд. евро за периода 2023-2027. Удълженият жизнен цикъл на автомобилите с бензинови двигатели изисква нови вложения и пренареждане на приоритетите.

Финансовият директор Арно Антлиц заяви през октомври, че нетният паричен поток за 2025 г., очакван преди това около нулата, може да остане леко положителен. Анализатори обаче предупреждават, че натискът върху групата ще се засили.

"През 2026 г. натискът върху паричните потоци ще бъде сериозен", коментира анализаторът от Bernstein Стивън Райтман, като отбеляза, че компанията търси начини да свие разходите и да подобри оперативната печалба. По думите му Volkswagen е изправен пред "широк спектър предизвикателства", включително нуждата от нови поколения бензинови технологии.

Портфейлният мениджър на Union Investment Мориц Кроненбергер допълни, че част от проектите трябва да отпаднат, за да може компанията да изпълни инвестиционните си цели. "За да постигне плана, Volkswagen трябва да премахне други идеи и проекти", каза той.

От откриването си през 2002 г. заводът в Дрезден е произвел под 200 хиляди автомобила - по-малко от половината от годишния капацитет на централния завод на VW във Волфсбург.

Прекратяването на производството е важна стъпка в стратегията на Volkswagen за намаляване на капацитета в Германия. Мярката е част от постигнатия миналата година договор с профсъюзите, който предвижда и съкращаването на 35 хиляди работни места в марката VW в страната.

Ръководителят на Volkswagen Томас Шефер подчерта този месец, че решението "не е било взето леко", но е "икономически наложително". Заводът започна като демонстрация на инженерните възможности на Volkswagen, първо с производството на луксозния Phaeton, а след неговото спиране през 2016 г. се превърна в символ на електрификацията, като последно сглобяваше електрическия ID.3.

От днес комплексът преминава към нова роля - ще бъде отдаден под наем на Техническия университет в Дрезден, който ще създаде научен кампус за изкуствен интелект, роботика и полупроводници.

Volkswagen и университетът планират да инвестират 50 млн. евро в проекта през следващите седем години. Компанията ще продължи да използва част от обекта за предаване на автомобили на клиенти и като туристическа атракция.