Министерството на финансите на САЩ е отклонило оферта от групата, водена от американската банка Xtellus Partners, за покупка на чуждестранните активи на руската петролна компания "Лукойл", съобщиха за Reuters четирима души, близки до въпроса.

Xtellus Partners се конкурираше с американските петролни гиганти Exxon Mobil и Chevron, с международна компания от Абу Даби, с унгарската MOL, както и с американската компания за частни капиталови инвестиции Carlyle - като всички те все още остават в надпреварата, по информация на Reuters.

Министерството на финансите на САЩ засега отказа коментар за агенцията.

Руската "Лукойл" предложи да продаде международните си активи, след като САЩ наложиха санкции на компанията, както и на контролираната от правителството компания "Роснефт", в опит Русия да тръгне към мирно споразумение с Украйна.

Повече от дузина големи компании досега са подали оферти за международните активи на "Лукойл" (към които спада и "Нефтохим Булгас"), които се оценяват общо на около 22 милиарда долара. Активите включват проекти за добив на нефт и газ, рафинерии и над 2000 бензиностанции в Европа, Централна Азия, Близкия изток и Северна и Южна Америка.

Xtellus Partners (беш)е предложила да организира размяна на ценни книжа на "Лукойл", държани от американски инвеститори, в безкасова сделка, за да ги върне на "Лукойл" в замяна на глобалните активи на руската компания, съобщиха източници пред Reuters.

Само преди дни, на 11 декември, агенцията съобщи, позовавайки се на свои източници, че "Лукойл" (вероятно) предпочита офертата на американската банка Xtellus Partners за покупка на нейните международни активи пред дузина конкурентни оферти. Министерството на финансите на САЩ вече удължи до 17 януари 2026 г. крайния срок за продажба на международните активи на "Лукойл".