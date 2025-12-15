Българският производител на напитки "Нова трейд", познат у нас с брандове като Derby и "Бачково", планира да разшири производството си с нов завод за бутилиране в Сливен. Това става ясно от съобщение на общината в града след среща на кмета Стефан Радев с финансовия директор на компанията Иван Иванов.

Инвестиционното намерение е за част от терена на бившата консервна фабрика в Гавраилово.

Радев е подкрепил инвестицията и е представил проекта за индустриален парк в града.

"Нова трейд" е компания с над 25-годишна история. Основана е от Георги Тучев и е част от неговата група "Готмар", която е сред водещите производители на пластмасови изделия в България.

"Нова трейд" има три производствени бази - в Съединение, Пазарджик и Бачково, като това ѝ дава капацитет от 60 милиона литра месечно, като продукцията се реализира в над 40 държави.

Портфолиото включва газирани напитки, минерална и трапезна вода, енергийни напитки, сокове, пуншове и много други. Те са както под собствен бранд, така и като частни марки на различни хранителни вериги.

Компанията има собствени логистични и търговски мрежи, както и развоен отдел. Общо служителите у нас и в чужбина са около 800.

Приходите през 2024 г. са 88,6 млн. лева, а печалбата - 2,2 млн. лева.