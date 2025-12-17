Руската търговска верига Fix Price планира да отвори първите си магазини в Сърбия през първото тримесечие на 2026 г., обявиха от компанията, цитирани от сръбските медии. Това поставя Сърбия в списъка с пазари, където тази дискаунт веригата разширява дейността си. Това е поредното руско дружество, което успява да стъпи на европейския пазар, благодарение на Сърбия.

Според данни на сръбската Агенция за търговски регистри, цитирани от eKapija, Fix Price е регистрирала свое дъщерното си дружество, наречено Fix Price RS, през месец септември. Сръбската компания е изцяло собственост на Fix Price Group Plc, която пък е регистрирана в Казахстан.

Източник: iStock Белград, Сърбия

Компанията заявява, че Fix Price вече е открила офис в Сърбия и е сформирала регионален екип, което е създало условия за стартиране на дейност на вътрешния пазар.

Продължаващо навлизане на руски дискаунт търговци в Сърбия

Пристигането на Fix Price следва навлизането на други руски дискаунтърни марки на сръбския пазар, като Svetofor и MERE, което показва нарастващия интерес на тези вериги към региона на Западните Балкани.

Информацията, че руската търговска верига Fix Price, известна с продажбата на стоки на по-ниски и фиксирани цени, се готви да навлезе на сръбския пазар, беше публикувана през март тази година. Fix Price отвори първия си магазин през 2007 г. и днес оперира чрез мрежа от около 7700 магазина на десет пазара.

Освен в Русия, компанията присъства в Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Армения, Латвия, Узбекистан, Монголия и Обединените арабски емирства. Групата беше листната на Международната борса в Астана през 2023 г., след което се премести в Казахстан.

Според годишния финансов отчет, Fix Price е генерирала приходи от 314,9 милиарда руски рубли през 2024 г., което е около 3,5 милиарда евро. Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) възлиза на 53,1 милиарда рубли, а нетната печалба достига 22,2 милиарда рубли.