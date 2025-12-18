Програмата Future Combat Air System (FCAS) на стойност 100 милиарда евро между Франция, Германия и Испания изглежда е на ръба на провала, след като изпълнителният директор на Dassault Aviation Ерик Трапие открито постави под въпрос дали амбициозният проект за изтребител от шесто поколение въобще ще се осъществи.

"Ще стане ли? Не знам", заяви Трапие на конференция за корпоративна сигурност в Париж на 16 декември, което представлява най-ясното предупреждение досега, че водещата европейска отбранителна колаборация може да е обречена.

Думите му последваха дни, след като министрите на отбраната на трите страни не успяха да преодолеят задънената улица относно индустриалното лидерство и разпределението на работата на срещата си в Берлин на 11 декември.

Три източника на "Ройтерс", запознати с дискусиите, съобщиха, че проектът вече е "много малко вероятно" да продължи, като Франция иска да отложи решение, което Германия се надяваше да финализира до края на годината.

В сърцето на кризата стои непреодолим спор между френския изпълнител Dassault и доминираната от Германия Airbus за това кой трябва да ръководи дизайна на изтребителя от ново поколение. Dassault настоява за "ясно лидерство" въз основа на своя опит с изтребителя Rafale, докато Airbus обвинява френската компания, че се опитва да отмени предварително договорени управленски договорености.

"Искам лидерство въз основа на способностите на компанията Dassault", заяви Трапие, добавяйки, че подкрепя сътрудничеството, но само ако то е "ефективно".

Партньорите също не успяха да постигнат споразумение относно бойния облак и системите от дронове, предвидени като част от FCAS. Ситуацията се усложнява допълнително от фундаменталните различия във военните изисквания.

Франция се нуждае от самолет, способен да излита и каца от самолетоносач и да носи ядрено оръжие, докато Германия, която няма самолетоносачи, вече се е ангажирала със закупуването на американски F-35 за мисията по ядрено споделяне на НАТО. Трапие коментира, че се пита дали Германия е "готова да остави настрана трансатлантическите си отношения в отбранителните въпроси".

Историята се повтаря. През 80-те години на миналия век Dassault вече провали европейско сътрудничество със сходни искания за доминиращ контрол, което доведе до разцеплението на проекта и паралелното развитие на Eurofighter Typhoon и френския Rafale - дублиране, което струваше милиарди на европейските данъкоплатци.

Немският депутат Волкер Майер-Лай призова за раздяла с Франция в проекта, като според него французите трябва да направят собствен изтребител, докато Германия и Испания търсят нови партньори. Други части от FCAS - най-вече интегрираният компютърен облак, все още могат да се споделят между самолетите, каза той.

Ако FCAS се провали, най-големият печеливш ще бъде конкурентната програма Global Combat Air Programme (GCAP), включваща Великобритания, Япония и Италия. Министрите на отбраната на GCAP проведоха тристранна среща на 25 ноември, за да напреднат към първия си международен договор, като първоначалната оперативна готовност е насочена към 2035 година - пет години преди FCAS.

Италианският министър на отбраната заяви в началото на декември, че Германия и други страни може да се интересуват от присъединяване към GCAP. Вече обаче е късно за Берлин да претендира за сериозна роля в проекта.

За Германия и Испания провалът на FCAS би означавал по-голяма зависимост от американски платформи. Франция обаче запазва суверенен капацитет за дизайн на изтребители и може да продължи да модернизира своя Rafale, макар и за сметка на отказването от амбициите си да ръководи общоевропейска отбранителна архитектура.