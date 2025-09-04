Този самолет сякаш сме го виждали - това е впечатлението, което Boeing оставиха, когато преди дни беше публикувана нова визуализация на техния проект по програмата за нов палубен изтребител на САЩ. Компанията, която вече подготвя боен самолет от шесто поколение с наземно базиране - F-47, видимо заимства много от него и в разработката си за флота.

Това е голям шанс за преминаващия през тежък период самолетостроител. Boeing бяха от губещата страна в конкурса, спечелен от Lockheed Martin F-35, а и в програмата за F-22 нямат главна роля. Ако сега успеят да се наложат като доставчик на бойния самолет за военноморските сили, това ще им циментира доминираща позиция в американската военна авиация за десетилетия напред - а и ще им даде възможност за огромни експортни сделки.

Макар и умишлено скрита зад облаци, визуализацията на Boeing разкрива амбициозни планове. Самолетът е показан как лети над ядрен самолетоносач клас "Джералд Форд", като пробива звуковата бариера и така характерният облак умело прикрива конструктивни елементи - въздухозаборниците, потенциалната конфигурация с предни крила, задния фюзелаж и краищата на крилата.

Кабината на пилота наподобява тази от визуализацията на F-47, но носовата секция с радара изглежда по-малка и по-слабо контурирана.

Ключовата разлика между двата самолета се крие в силовите агрегати. Докато F-47 ще използва изцяло нов адаптивен двигател, разработван под програмата NGAP като тристепенен турбовентилаторен двигател (включително предложенията XA102 от GE Aerospace и XA103 от Pratt & Whitney), F/A-XX ще използва агрегат, който се базира на съществуващ модел.

Представителите на военноморските сили заявиха, че целта на програмата F/A-XX е да удължи бойния обсег на палубната авиация с около 25% в сравнение с настоящите F/A-18E/F Super Hornet и F-35C Lightning II, като същевременно повиши шансовете за оцеляване при сблъсък с модерно въоръжен противник. Анализите предполагат обсег от най-малко 1000 морски мили (1850 км), макар че първоначалните очаквания и за F-47 в тази насока бяха свръхамбициозни, за да бъдат след това намалени.

Boeing е инвестирала около 2 милиарда долара в нови изследователски, развойни и производствени съоръжения, включително Advanced Combat Aircraft Assembly Facility, строящо се в Сейнт Луис за сглобяване на изтребители. Според изпълнителния директор Стив Паркър, компанията може едновременно да строи и двата самолета - F-47 и F/A-XX, и даже това е било част от стратегията от самото начало.

Програмата F/A-XX стартира през 2009 г. и получи 1,53 милиарда долара в бюджета за финансова 2024 година. Самолетът се очаква да започне да постъпва на въоръжение през 30-те години на века, заменяйки Super Hornet и специализираните варианти за радиоелектронна борба EA-18G Growler, като допълва F-35C.

Основният конкурент на Boeing е Northrop Grumman, която на 17 август представи значително по-детайлна визуализация. Дизайнът на Northrop напомня на отхвърлената YF-23 от програмата Advanced Tactical Fighter в края на 80-те и началото на 90-те години, когато компанията загуби от съвместната оферта на Lockheed-Boeing YF-22, по-късно развита в F-22 Raptor.

Дизайнът на Northrop е силно ориентиран към стелт характеристики с органична форма и постоянно променящи се радиусни повърхности.