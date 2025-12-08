Международният производител на сладолед Magnum Ice Cream Company дебютира на борсата в Амстердам при цена от 12,8 евро на акция, което означава пазарна капитализация от 7,84 млрд. евро или 9,14 млрд. долара, съобщават световните агенции.

Magnum беше бизнес звено в рамките на британския търговски гигант Unilever, но компанията реши да се освободи от него заради липсата на синергии във веригата на доставка с останалите ѝ хранителни бизнеси. Очакването на ръководството на сладоледения производител пък е, че независимото развитие ще отключи по-добра производителност, посочва "Ройтерс".

Unilever обявиха разделянето на бизнеса на 6 декември.

Magnum Ice Cream не е непознато име за България. У нас тя притежаваше популярната марка сладоледи "Дени" и беше един от големите работодатели в област Велико Търново - заводът ѝ беше в Дебелец. През януари тази година обаче мениджмънтът на Unilever за нашата страна потвърди пред Money.bg, че производството у нас ще бъде прекратено след края на летния сезон.

Така десетки работници останаха на улицата, а Unilever инвестира в сладоледения си завод в Румъния.