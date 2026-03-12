Ripple, компанията зад една от водещите криптовалути в света - XRP, стартира програма за обратно изкупуване на акции, оценявайки компанията на приблизително 50 милиарда щатски долара, съобщава Bloomberg.

Програмата има за цел да изкупи обратно акции на стойност до 750 милиона долара от инвеститори и служители, като се очаква търговото предложение да приключи до април.

Този ход следва предишния кръг на набиране на средства на Ripple през ноември 2025 г., когато компанията набра 500 милиона долара при оценка от 40 милиарда долара. По този начин тя привлече инвеститори като Citadel Securities и Fortress Investment Group.

Междувременно стана ясно, че Ripple скоро ще се сдобие с австралийски финансов лиценз, с което допълнително ще разшири международното си присъствие, съобщават световни медии. Компанията обяви планове за осигуряване на Australian Financial Services License (AFSL).

Източник: Ripple

Този ход има за цел да позволи на компанията да разшири още повече предлаганията за плащания в страната, позволявайки на финансови институции, финтех бизнеси и предприятия да местят средства по-ефикасно и бързо през границите, докато оперират според установените регулаторни работни рамки.

Австралия е ключов пазар за Ripple и AFSL заздравява възможността на компанията да попляризира значително Ripple Payments в този регион.

Придобиването на Australian Financial Services License ще бъде просто последният от поредица на подобни ходове за Ripple, която очевидно иска международно лицензиране, коментират финансови експерти.