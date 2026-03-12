Европейската централна банка ще действа бързо и решително, ако по-скъпото гориво поради войната в Иран доведе до трайно по-висока инфлация в еврозоната, пише Reuters, цитирайки Йоахим Нагел., член на УС на ЕЦБ.

Инвеститорите флиртуват с идеята, че централните банки може да бъдат принудени да се върнат към политика на затягане, като за кратък период от време в началото на седмицата прогнозираха две увеличения на лихвите от страна на ЕЦБ. След това промениха залозите си, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп определи конфликта като "почти завършен".

Нагел, който оглавява германската Bundesbank, коментира, че думите на Тръмп предлагат "повод за надежда", но скокът в цените на енергията е влошил икономическите перспективи и е вдигнал рисковете от инфлация.

"Трябва да сме много бдителни. Ако стане очевидно, че настоящите увеличения на цените на енергията ще се превърнат в широка инфлация на потребителските цени в средносрочен план, Управителният съвет на ЕЦБ ще действа решително и своевременно."

Очаква се ЕЦБ да задържи лихвите на заседанието си следващата седмица и да очертае сценарии за растеж и инфлация, ако конфликтът се проточи. Сега паричните пазари приписват малко над 50% шанс за увеличение в края на годината на лихвената политика от 2%.

Подобно на много от колегите си, Нагел каза, че подкрепя "подхода на изчакване и вижте", но последните сътресения вероятно са сложили край на неотдавнашния дебат за това, че инфлацията е под целта на ЕЦБ от 2%.

"Дискусиите относно недостигането на нашата цел за инфлация вероятно ще приключат за момента. В този момент обаче все още е твърде рано да се оценят надеждно средносрочните до дългосрочните последици предвид нестабилната ситуация", заяви Нагел.

ЕЦБ реагира бавно на инфлационния скок, подхранван от енергията, след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г., която първоначално бе отписала като преходна. Оттогава инфлацията в еврозоната спадна и се движи около 2% повече от година.