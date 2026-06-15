Новината за мирното споразумение между САЩ и Иран очаквано отекна силно на пазарите, като цената на петрола се сгромоляса до 3-месечно дъно заради надеждата за бързо възстановяване на корабния трафик през ключовия Ормузки проток. Въпреки това бързо връщане към предвоенната ситуация е трудно да се очаква, коментира пред Money.bg председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Пазарът е обнадежден, че протокът ще се отвори, но това в краткосрочен план няма да има голям ефект. Ще отнеме месеци, преди всичко да се нормализира. Резервите трябва да се пълнят и ще видим на какви цени. Вероятно няма да видим 65 долара за барел в рамките на следващите месеци", подчерта той.

Бенчев отбеляза и че още преди новината за споразумението през миналата седмица вече е имало около 10% поевтиняване на дизела на месечна база, като според него има потенциал за поевтиняване и при бензина.

Сегашните доста високи цени на горивата бяха ли започнали да потискат потреблението в България? "Има известно понижение на консумацията, но не е това което се очакваше. Аз съм изумен, защото тези високи цени не се отразиха много на пазара - голяма част от хората очакваха, че ще е за кратък период. Когато започна войната в Украйна, имаше 10% спад на пазара - сега няма нищо такова", отговори Бенчев.

Освен петрол, през Ормузкия проток минават и сериозна част от доставките на втечнен природен газ. Ще може ли сега Европа да напълни хранилищата си с евтино синьо гориво за зимата? "Въпросът е дали ще успее да ги напълни - към този месец нивата са с 20% по-ниски спрямо миналата година. Въпросът не е дали ще е евтин, а дали ще има, за да е готова за зимата", подчерта Бенчев.

Той предупреди за риск Европа "сама да си създаде проблем" чрез Регламента за метановите емисии, които изисква измерване на емисиите при добив и които важат и за вносните нефт и газ. По думите на Бенчев и САЩ, и Катар са предупредили, че няма да доставят за пазарите в ЕС, ако текстовете не бъдат преработени.

Най-важният урок за петролната и газовата индустрия от конфликта в Близкия Изток според председателя на БПГА е, че петролът е изключително зависим от геополитическите ситуации - нещо, което лесно се забравя през години на изобилие.

"COVID-19, както и Зелената сделка принудиха европейските компании да не инвестират в проучване и добив на нефт и газ, при което при геополитически ситуации няма на кого да разчитаме", посочи Бенчев, като даде пример със залежите в Северно и Черно море, които не се разработват, "защото се считаше, че не е добро" и така алтернатива на вноса от "геополитически горещи точки" няма.

"Без петрол и газ, който ви каже, че в близко време можем да се освободим от тази зависимост, не гледа глобалната картина", категоричен беше той.