Актуалното положение е нещо средно между паника, възможности и страх. Никой не знае какво се случва, нито какво ще се случи на другия ден. Така председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев описа ситуацията на световните енергийни пазари в студиото за Money.bg. По думите му пазарът на петрол и горива в момента е изключително нестабилен и до голяма степен се движи не от икономическа логика.

"Пазарът се определя от изказвания на политически личности. Един ден ще има примирие и съответно цените на суровините тръгват надолу. В другия ден нещата вече са към ултиматуми за разрушаване на енергийна инфраструктура", обясни още той.

Геополитика вместо икономика

Според Бенчев в момента глобалната енергетика се намира в безпрецедентна ситуация. Той посочи, че освен чисто пазарните фактори, огромно влияние оказват и военните конфликти, санкциите и геополитическите интереси. В резултат на това се стига до резки движения на цените, които често нямат връзка с реалното търсене и предлагане.

"Енергията е интересен инструмент за оказване на влияние - не само от държави по-далечни, но и тук, в Европейския континент", коментира той, като направи паралел с кризата в Украйна и настоящото напрежение в Близкия изток.

В същото време, подчерта експертът, реалните щети по инфраструктурата създават дългосрочни проблеми за пазара.

Ключов риск: блокиране на Ормузкия проток

Като най-голям потенциален шок за цените той посочи възможно блокиране на Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол.

Според него подобно развитие може да изстреля цените над $150 за барел, което ще има тежки последици за глобалната икономика.

"Това означава глобална инфлация, означава повишение на всички цени - ресурси, превози и така нататък, което никога не е добре", предупреди той.

Бенчев даде конкретен пример с Катар, където при атака срещу съоръжения в "Рас Лафан" може да бъде засегнат значителен дял от производството на втечнен природен газ.

"17% от капацитета за производство на втечнен природен газ ще изчезне за период от 3 до 5 години. Това са около 3,5-4% от световното производство", посочи той.

Експертът беше категоричен, че дори конфликтът да приключи бързо, ефектът върху пазара ще се усеща дълго време. "Това не е нещо, което утре приключва и нещата се връщат постарому", подчерта той.

Какво означава това за цените у нас

По отношение на България Бенчев беше категоричен, че по-високи цени са неизбежни, макар и не задължително рязко.

"Със сигурност ще видим по-високи цени спрямо това, което имахме преди началото на конфликта", заяви той. Като ориентир той даде предишния пик на цените - около $120 за барел, когато дизелът у нас достигна около 3,50 лв. за литър.

"Ако нещата тръгнат нагоре и над $120 за барел, вероятно ще видим тези стойности", каза Бенчев. В същото време той подчерта, че поскъпването в България остава по-умерено спрямо международните пазари.

"Има повишаване с около 25% за дизела и около 14% за бензин за последния месец, при положение че Брент е поскъпнал с около 65-66%", обясни още той.

Европа - по-уязвима от всякога

Бенчев направи паралел с петролните кризи от 70-те години, като подчерта, че сегашната ситуация може да се окаже дори по-тежка.

"За съжаление, не съм особено оптимист за това, което ще се случи сега. Тя (бел. ред. Европа) някак си така безметежно подхожда към събитията, които се случват, особено и по отношение на природния газ. Но в крайна сметка, надявам се, че ще дойде известна воля, известно лидерство в европейските управляващи, за да можем да минем по-плавно през този проблем", заяви експертът.

По темата за доставките Бенчев подчерта, че руският газ все още присъства в европейския микс, чиито доставки "в момента са между 6% и 7%".

България изглежда сравнително стабилна, благодарение на работещата рафинерия. "Проблем с доставките нямаме. Рафинерията си произвежда", подчерта Бенчев.

Той обаче предупреди, че ключов фактор остава дерогацията, която позволява работа при настоящите условия. "На 29 април изтича поредната дерогация. Колкото по-рано имаме яснота, че ще бъде продължена, толкова по-добре", подчерта гостът.

