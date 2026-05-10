Предупреждението на Робърт Кийосаки за предстоящ "пенсионен срив" при поколението на baby boomers на пръв поглед изглежда като поредната апокалиптична прогноза, с каквито авторът на "Богат татко, беден татко" е известен от години. Кийосаки многократно е предупреждавал за колапс на финансовата система, за срив на долара, за нова депресия и за мащабни пазарни сътресения. Част от тези прогнози се оказаха преувеличени или преждевременни. Но това не означава, че под тях няма реален структурен проблем.

Всъщност зад шумната реторика този път стои тема, която постепенно се превръща в един от най-големите макроикономически рискове за развитите икономики през следващото десетилетие. И това не е само американски проблем. Това е европейски проблем. А в известен смисъл това започва да бъде и български проблем.

Кийосаки предупреждава, че милиони хора от поколението на baby boomers ще навлязат в пенсия с недостатъчно натрупан капитал, висока зависимост от финансовите пазари и нарастващи разходи за живот. Формулировката му е крайна. Той говори за хора, които могат да се окажат "твърде възрастни, за да работят, но твърде бедни, за да се пенсионират". Но зад тези думи стои реална демографска трансформация.

Поколението на baby boomers, родено между 1946 и 1964 г., е най-голямото поколение пенсионери в модерната икономическа история. Именно това поколение изживя десетилетия на растеж, евтин капитал, експанзия на недвижимите имоти и най-силния дългосрочен бичи пазар при финансовите активи в историята на САЩ. Проблемът е, че моделът, върху който беше изградена пенсионната логика през последните 40 години, започва да се променя.

Дълго време класическата формула изглеждаше относително стабилна. Работещите поколения натрупват капитал чрез пенсионни фондове, инвестират основно в облигации и акции, а финансовите пазари дългосрочно компенсират инфлацията и осигуряват реална доходност. Но след 2020 г. системата започна да показва напрежение.

2022 г. беше ключов момент. За първи път от десетилетия инвеститорите видяха едновременно сериозен спад както при акциите, така и при облигациите. Това разруши една от фундаменталните предпоставки на класическия пенсионен модел. Портфейлът 60/40 престана да изглежда автоматично защитен. А именно върху тази логика са изградени голяма част от пенсионните системи в САЩ и Европа.

Тук предупреждението на Кийосаки започва да придобива по-структурен смисъл.

Проблемът не е само във волатилността. Проблемът е, че развитият свят навлиза в период на по-висока структурна инфлация, по-високи разходи за здравеопазване и по-слаб демографски профил. Дори инфлация от 3-4% изглежда относително умерена на пръв поглед, но в рамките на 15-20 години тя ерозира драматично покупателната способност на фиксираните пенсионни доходи.

Това е особено важно в Европа.

Европейският модел традиционно разчита много повече на държавни пенсионни системи, отколкото американският. Но именно този модел започва да се сблъсква с демографска реалност, която става все по-трудна за управление. Населението застарява. Работната сила се свива. А броят на пенсионерите расте по-бързо от броя на хората, които финансират системата.

Германия, Франция и Италия вече усещат този натиск. Не случайно пенсионните реформи предизвикват масови политически конфликти. Франция например премина през тежки социални протести около повишаването на пенсионната възраст. Това не беше просто политически спор. Това беше сблъсък между старата икономическа реалност и новата демографска математика.

България изглежда още по-уязвима в тази среда.

Причината е проста. България влиза в този цикъл с по-ниски доходи, по-ниски лични спестявания и по-слаба капиталова култура. Огромна част от населението остава силно зависима от държавната пенсия. А тя трудно може да компенсира дългосрочната инфлация и растящите разходи за живот.

Това е особено видимо при храните, енергията и здравеопазването. Именно тези три компонента тежат най-силно върху възрастните домакинства. И именно те често растат по-бързо от официалната инфлация, която се използва в макроикономическите статистики.

Тук се появява и вторият голям проблем.

България остава сред страните с най-ниска финансова грамотност и най-ниско участие на домакинствата в капиталовите пазари в ЕС. В САЩ поне съществува традиция хората да инвестират чрез пенсионни фондове, ETF-и или индивидуални сметки. В България значителна част от спестяванията продължават да стоят основно в банкови депозити или недвижими имоти.

Това изглежда консервативно, но има скрит риск.

В среда на по-висока инфлация банковият депозит често губи реална стойност. А прекомерната концентрация в имоти също носи цикличен риск, особено ако лихвената среда остане по-висока за по-дълъг период.

Точно тук предупрежденията на Кийосаки започват да резонират с част от по-големия глобален дебат.

Той от години атакува фиатните валути, централните банки и зависимостта от традиционната финансова система. Решението, което предлага, остава почти непроменено: злато, сребро, Bitcoin и Ethereum.

Тук обаче анализът трябва да остане рационален.

Исторически златото действително функционира като защита срещу дългосрочна девалвация на валутите и геополитически риск. Но то не е магически актив. В отделни периоди може да преминава през дълги фази на стагнация или спад. Същото важи и за среброто.

При криптовалутите ситуацията е още по-сложна. Bitcoin постепенно започва да се възприема не само като спекулативен актив, но и като алтернативен монетарен инструмент в среда на недоверие към традиционните системи. Но волатилността му остава огромна. Това не е типичен пенсионен актив в класическия смисъл.

Истинската стойност на предупреждението на Кийосаки не е в конкретните активи, които препоръчва. Истинската стойност е в това, че той насочва вниманието към структурен проблем, който пазарите и обществата все още не изглеждат готови да обсъждат открито.

Пенсионната система на развитите икономики е изградена върху предпоставката за дългосрочен растеж, стабилна демография и относително предвидима инфлация. Но следващите 10-20 години може да изглеждат различно.

Това не означава, че предстои внезапен колапс.

По-вероятният сценарий е бавна ерозия на пенсионната устойчивост чрез по-слаба реална доходност, по-високи разходи и постепенно нарастваща зависимост от финансовите пазари. Именно това прави проблема толкова опасен. Шоковете се виждат лесно. Бавната деградация почти винаги се подценява.

Това вече започва да влияе и върху поведението на капитала.

В последните години се наблюдава постепенно пренасочване към реални активи, инфраструктура, суровини и алтернативни монетарни инструменти. Част от причината е именно страхът, че традиционният модел на спестяване може да не бъде достатъчен в новата среда.

Тук Европа изглежда особено неподготвена.

Континентът навлиза в период на по-слаб икономически растеж, високи социални разходи и демографско застаряване. Това означава, че бъдещият натиск върху пенсионните системи вероятно ще бъде по-силен, отколкото през предходните десетилетия.

България също постепенно ще бъде принудена да се изправи пред този разговор. Не само за размера на пенсиите, а за самата структура на финансовата култура, личните спестявания и инвестиционното поведение на домакинствата.

Това е причината темата да има значение далеч отвъд поредния шумен пост на Робърт Кийосаки.

Истинският риск не е внезапен срив на системата.

Истинският риск е поколение хора да навлезе в пенсия с очаквания, изградени върху икономически модел, който постепенно престава да съществува.

А подобни преходи рядко се случват драматично.

Те се случват бавно, почти незабележимо, докато една сутрин пазарите, държавите и домакинствата не осъзнаят, че правилата вече са различни.

Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.