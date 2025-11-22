Когато актьорът от Южна Корея Ким Мин-сок през юни 2016 г. решава да публикува 90-секунден клип с детска песен, той няма представа какво отприщва. Това се превърна в глобален феномен, събирайки над 16 милиарда гледания - най-гледаното видео в YouTube досега. Става дума за изключително запомнящата се Baby Shark (има и вариант на български, който се казва "Бебе кит").

Тази песен не само завладя малки деца и тероризира възрастни по целия свят, но и положи основите на създателя си Pinkfong да се превърне в медиен бизнес на стойност стотици милиони долари.

"Не очаквахме да изпъкне сред другото ни съдържание", казва Ким, главен изпълнителен директор на Pinkfong, пред BBC от централата на фирмата в Сеул.

"Но гледайки назад, това се превърна в голяма повратна точка, която постави основата на нашето глобално пътуване."

Това пътуване отведе Pinkfong на южнокорейския фондов пазар, където акциите ѝ се повишиха с повече от 9% при дебюта им, давайки ѝ оценка от над 400 милиона долара.

Основана през 2010 г. като SmartStudy, компанията създава дигитално съдържание за деца до 12-годишна възраст. Има само трима служители, сред които са Ким и главния технологичен директор на фирмата Донгву Сон.

"Офисът ни беше малък - дори по-малък от този днес, който също е малък," спомня си Ким, посочвайки конферентната зала, от която се обажда.

"Беше толкова малко, че дори не очаквахме заплата тогава."

Pinkfong преминава през няколко големи промени, включително пренасочване към съдържание за малки деца. Фирмата нараства до около 100 служители и дава приоритет на по-прости, базирани на учене игри и съдържание.

"И тогава се появи Бейби Шарк."

Компанията е известна като The Pinkfong Company от 2022 г., име, вдъхновено от весела и любопитна лисица, която се появява в един от ранните ѝ анимационни филми. В момента има около 340 служители с офиси в Токио, Шанхай и Лос Анджелис. Смята се, че Baby Shark произхожда от САЩ през 70-те години на 20-и век и популярна песен в детски летни лагери.

Песента, която повтаря фразата "Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo", е "привлекателна за деца, макар може би досадна за възрастни", казва медийният анализатор Кевин Чю от Nanyang Technological University.

"Като K-pop песен е. Тя е много бърза, ритмична и пристрастяваща," казва от своя страна Ким, добавяйки, че мелодията и повтарящите се фрази я правят лесна за запомняне от децата. Но тя не става мигновен хит, а набира популярност едва когато е представена с танци на детски събития в Югоизточна Азия.

Видеа с деца и възрастни, танцуващи на песента, започват да се разпространяват онлайн и клипът става "вайръл". В офиса на компанията цари "еуфорично усещане", докато екипът наблюдава как броят на гледанията им се увеличава. През ноември 2020 г. клипът с Baby Shark спечели титлата най-гледан в YouTube. Той генерира около половината от приходите на фирмата в годините непосредствено след излизането на видеото и се превърна в трамплин за ново съдържание.

През 2019 г. Pinkfong е изправена пред правно предизвикателство, обвинена в плагиатство от страна на американски композитор. Върховният съд на Южна Корея отхвърля делото, след като от компанията твърдят, че версията им произлиза от народна песен, която е общественото достояние.

Победата, каза Ким, дава тласък на фирмата, тъй като акциите ѝ стават публични. Заявлението за фондовия пазар е било подадено преди да бъде обявена присъдата.

"Другите франчайзи на Pinkfong като Bebefinn и Sealook растат бързо, но компанията трябва да докаже, че успехът ѝ не зависи само от Baby Shark", казва преподавателят по бизнес от Корейския университет Мин Джунг Ким.

Целевата аудитория на компанията е голям плюс, тъй като малките деца обикновено гледат един и същ материал многократно. Ким Мин-сок настоява, че бизнесът му може да се разрасне отвъд Baby Shark, който в момента представлява около една четвърт от приходите на Pinkfong. Междувременно Bebefinn вече изпреварва, генерирайки около 40% от печалбите на фирмата.

Дали Pinkfong може да създаде други персонажи, които да достигнат комерсиалната привлекателност на Baby Shark, все още не е ясно. Компанията събра почти 52 милиона долара при дебюта си на фондовия пазар и планира да използва парите, за да разшири своята гама от филми и герои.