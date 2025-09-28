Роби Уилямс включи София в европейското си турне. Феновете му ще го посрещнат на националния стадион "Васил Левски", където седмица по-рано испанският певец Енрике Иглесиас изнесе шоу пред хиляди.

Подобни събития се отразяват положително на местната икономика, предимно чрез сателитни разходи. Някои от присъстващите на концерта на Иглесиас дойдоха не само от градове от цялата страна, но и от други държави - от Сърбия до Израел. Това подпомага както хотелиерите и ресторантьорите, така и туристическите забележителности и транспортните компании.

Според платформата Celebrity Net Worth нетното състояние на британския певец възлиза на 300 милиона долара. То включва както продажби на албуми, билети за концерти и мърчандайзинг, така и инвестиции в различни от музикалната сфери.

Професионални постижения

С над 75 милиона копия от албумите му, Роби Уилямс е един от най-продаваните британски изпълнители за всички времена. Договорът му със звукозаписната къща EMI за 150 милиона долара (през 2002 г.) остава в историята като най-големият на местния музикален пазар, разказва платформата.

Приходите му от музикална дейност започват още докато е в момчешката група "Take That", която е сред най-успешните за времето си. Освен от продадени албуми и билети за концерти, той продължава да генерира печалба от авторски права над текстовете, включително от платформи като Spotify, Apple Music и други.

Най-голям успех бележи със соловата си кариера, като дори поставя рекорд за най-голям брой продадени билети за концерт за един ден - 1,6 милиона.

Източник: Forum Film

Артистичният му талант се проявява и чрез участието му във филми. Стрийминг платформата Netflix направи биографичен филм за него, а миналата година в боксофиса излезе продукцията "Better Man", в която той играе себе си чрез анимирания образ на маймуна.

Освен тях, Роби Уилямс има няколко издадени биографични книги, както и участия в реклами.

Инвестиции

Миналия месец производителят на безалкохолна бира Heaps Normal обявява, че Уилямс е станал творчески сътрудник и инвеститор в компанията. Целта му е да популяризира на британския пазар най-продаваната независима безалкохолна бира в Австралия. Решението му в голяма степен може да е повлияно от бурните му преживявания с алкохола и наркотиците в ранните му дни в творческата индустрия.

Две години по-рано изпълнителят обявява намерението си за основаване на марка за вина и спиртни напитки под името "Rude Rise" - препратка към един от хитовете му.

Източник: GettyImages

Макар и непрофесионално, друг източник на доход е продажбата на имоти. Според Celebrity Net Worth певецът притежава недвижими имоти по целия свят, най-вече в Англия и Лос Анджелис. В началото на соловата си кариера (през 2002 г.) купува имот в Бевърли Хилс за 5,45 милиона долара, а през 2017 г. я продава за малко под 10 милиона.

През 2015 година придобива къща на същото място с гараж за 11 коли, овощна градина и 22 бани за 32 милиона долара. Седем години по-късно я продава на рапъра Дрейк за 70 милиона. През юли 2018 г. пък инвестира 21 милиона долара за имение в Малибу, от което реализира печалба от над 7 милиона за кратък период от време.

Разбира се, не всички негови инвестиции са успешни. През 2006 г. става най-големия акционер в любимия си футболен клуб "Порт Вейл", след като купува акции на стойност 260 хиляди паунда. Няколко години по-късно обаче клубът обявява несъстоятелност и певецът губи цялата вложена сума.

Други странични негови дейности са създаването на видеоигра - "We Sing Robbie Williams" и сътрудничество в сферата на електрониката с Media Markt Saturn и PEAQ за създаването на шест тематични продукта като слушалки, тонколони и други. Уилямс е и сред първоначалните инвеститори в музикалната стрийминг платформа ROXi.

Източник: GettyImages

Освен с цел печалба, Роби Уилямс инвестира и в значими за него каузи. Той дарява 500 хиляди паунда на Tickets For Good - платформа, която осигурява безплатни или много намалени билети за големи събития за служители на Националната здравна служба и благотворителния сектор. С това се превръща в най-големия ѝ инвеститор.

Подобно на много други звезди, Роби Уилямс инвестира в бизнеси, различни от основната си сфера на дейност, като едновременно с това подкрепя изкуството и каузи, в които вярва.