Андреа Пинятаро, родом от Болоня, обяви намеренията си да инвестира в района на бившето летище, съобщиха преди дни медиите. Там се осъществява един от най-големите проекти за градско обновление в Европа.

Пинятаро планира да вложи €1,5 милиарда от общо притежаваните над €36 милиарда (според Forbes той е № 2 в Италия и № 54 в света) в проекта Елиникон, както писа Money.bg. Същевременно придобива и 2% от акциите на Lamda Development. Мистериозният италианец е основател и ръководител на ION Group - глобален лидер в разработката на софтуер за финансовия сектор.

Именно ION е компанията, която преди години проявява интерес към придобиването на значителен дял от Piraeus Bank, припомнят гръцки издания.

Кой е Андреа Пинятаро

Андреа е роден на 10 юни 1970 г. в Болоня. Завършва икономика в местния университет и защитава докторат по математика в Imperial College London. През 1994 г. започва кариерата си като трейдър в Salomon Brothers, по-късно придобита от Citigroup.

През 1997 г. основава ION Investment Group в Лондон, съвместно със Salomon и италианската компания Lista, специализирана в търговията с държавни облигации. 2 години по-късно Пинятаро става независим и развива ION като самостоятелна компания. Това я превръща в световен лидер в производството на софтуер за търговия и финансови услуги.

През последното десетилетие Пинятаро разширява портфолиото си извън финтех сектора. От спортната индустрия с инвестиции в производителя на спортна екипировка Macron до туристическия и хотелския бизнес, включително емблематични инвестиции в Карибите.

През 2021 г. той инвестира над €3 милиарда в придобиването на Cedacri и Cerved - компании, предоставящи ИТ услуги за банки и данни за финансови отчети.

Следва инвестиция от €1,35 милиарда в придобиването на Prelios (бивш Pirelli Reale Estate), финализирана през юли 2024 г.

Законодателни проблеми

Не всичко обаче е безоблачно. През 2025 г. Пинятаро е разследван за данъчни нарушения на стойност €500 милиона за периода 2013-2023 г. Първоначално дължимата сума с начислени лихви е около €1,2 милиарда.

Предприемчивият богаташ обаче сключва споразумение с италианската данъчна администрация, плащайки "едва" €280 милиона и то на 5 вноски.

Като повечето милиардери, Пинятаро обича уединението. Живее в Сейнт Мориц, Швейцария със семейството си и е известен с отдадеността си на ветроходството. Сигурно затова той притежава богат набор от луксозни вили и хотели на остров Каноуан.

Сега, с поглед към мегапроекта Елиникон в съседна Гърция, Пинятаро се очертава като ключов инвеститор в трансформацията на Атина.

А ние със сигурност ще чуваме по-често за него.