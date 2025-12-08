Част от горивото, което ползват моторните превозни средства (МПС) у нас е недекларирано и следователно върху него не се плащат ДДС и акцизи. Тези количества горива са толкова големи за 2024 година, че неначислените върху тях ДДС и акцизи достигат стотици милиони лева. Това стана ясно от представеното от Тихомир Безлов проучване на сивия сектор при течните горива по данни за 2024 г., изготвено от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) по поръчка на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) с председател Светослав Бенчев.

Какво показват цифрите

Безлов обясни, че цифрите за размера на непостъпилите в бюджета за 2024 г. средства от облагане на горивата са определени на основата на изчисления, тъй като няма как да се направи пряка проверка.

Автомобилите в движение в България за миналата година, на които "стъпват" изчисленията, са 3 831 103 броя, а те са със среден пробег 12 269 км. Средният разход на гориво специално при леките автомобили е 7,72 л на км, а за всички МПС като цяло - 10,24 л/км. Освен това, 7,9% от леките автомобили са имали пробег извън страната, така че почти 7% от зареденото у нас гориво се изразходва извън страната, обаче то е компенсирано с почти толкова изразходвано у нас гориво от чуждестранни коли.

Недекларирано гориво, ДДС и акцизи върху него за 2024 година

Оказва се, че от потребените от МПС у нас горива, недекларираните са:

при дизеловото гориво - 16,3%,

при бензина - 8,23%,

при метана - 31,91%.

Общият дял на недекларираните горива у нас достига 11,8% от цялото количество.

А потенциалните финансови щети за миналата година за бюджета са 578 млн. лева, според проучването на ЦИД. От тях, 149 млн. лева са невнесен ДДС, а 429 млн. лева - невнесени акцизи.

Що се отнася до въпроса откъде именно идват въпросните количества недекларирани горива, според проучването на ЦИД, основните направления са три:

безмитни бензиностанции в Турция;

субсидирано гориво за земеделието;

"малка българска рафинерия", чието наименование Безлов не назова.

Присъстващият на представянето на изследването директор на Агенция "Митници" Георги Димов изрази оптимизма си, че при представянето на подобно изследване през 2026 г. - съответно за настоящата 2025 година - делът на недеклалираните горива като цяло вероятно ще е наполовина на настоящия. Той припомни, че от април тази година данъчните складове за горива имат физически мониторинг на вход и изход и така има цялостно проследяване на пътя на доставките на течни горива.