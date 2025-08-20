Монголия строи първата си петролна рафинерия. В момента се изпълняват вторият и третият й етап, а строителството на свързващия нефтопровод е завършено на 86%. Населението на азиатската страна е наполовина на българското, но територията й е 10 пъти по-голяма.

"Основната цел на проекта е да се намали зависимостта на страната от вноса и да се засили икономическия "имунитет". Според оценките, миналата година за закупуване на гориво са изразходвани 1,8 милиарда долара. Ако 50% от този валутен поток може да се задържи в страната, ще бъде възможно да се инвестира в други области, което ще стабилизира инфлацията и валутния курс", се казва в документ на Министерството на промишлеността на страната, цитиран от държавната информационна агенция "Монсаме".

Монголия реализира проекта за изграждане на първата в страната нефтена рафинерия с капацитет от 1,5 милиона тона нефтопродукти годишно в Югоизточната част на страната от 2018 г. Цената на нефтопреработвателния завод, според последните оценки, достига около 2 милиарда долара.

Средствата за проекта са отпуснати от Експортно-импортната банка на Индия. Главен изпълнител на строителството е индийската компания Engineers India.

Пускането в експлоатация на петролната рафинерията ще осигури производството на над 300 хиляди тона бензин и 800 хиляди тона дизелово гориво годишно, което ще обезпечи 55% от вътрешното потребление на нефтопродукти в Монголия. Планирано е заводът да бъде пуснат в експлоатация през 2028 година.

В края на февруари тази година монголските власти предложиха на китайската нефтохимическа корпорация Sinopec (една от най-големите корпорации в Китай по добив на нефт и газ) да проведе нови геоложки проучвания на откритите петолни находища в Монголия, за да се увеличат евентуално запасите за бъдеща експлоатация.