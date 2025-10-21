Бразилската държавна компания Petrobras получи одобрение за извършване на проучвателни сондажи близо до устието на река Амазонка, като така приключи дългогодишен спор с екологични организации относно достъпа до този район, за който се смята, че съдържа огромни петролни запаси от петрол Foz do Amazonas, съобщава Bloomberg.

Сондажите се планира да започнат незабавно и се очаква да продължат около пет месеца.

Агенцията отбелязва, че най-големите петролни компании в света вече 10 години с нетърпение очакват да започнат сондажи в тази област в дълбоките води на Атлантическия океан, край Северното крайбрежие на Бразилия.

Повече от 70% от добива на петрол в Бразилия към момента идва от дълбоководна зона, известна като предсолна формация, но Petrobras и други петролни компании не са направили там значителни открития на петролни находища повече от десетилетие.

Серия от неуспешни проучвания в предсолните формации поставиха под съмнение дългосрочното бъдеще на бразилската петролна индустрия.Очакванията са, добивът да достигне максимума си около 2030 г., и след това да започне да намалява - освен ако Petrobras не откритие нови крупни нефтени находища.

Главният изпълнителен директор на Petrobras Магда Шамбриар дори предупреди, че след 2030 година Бразилия може да стане нетен вносител на петрол.

А през юни тази година страната организира търг за 19 от 47 участъка от Foz do Amazonas.

Компаниите Petrobras, ExxonMobil и Chevron получиха права за проучване в района, очаквайки, че националният екологичен регулатор скоро ще даде разрешения за сондажни проучвания в този перспективен петролен участък.