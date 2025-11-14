На танкери в моретата и океаните по света от август насам са се натрупали около 1 милиард барела петрол, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни от Vortexa, Kpler и OilX.

По данни на агенцията, значителна част от този обем е петрол от държави под едни или други санкции. От тази общ обем, петролът от Русия, Иран и Венецуела достига общо между 20% и 40%, според различни оценки.

А тези три държави имат общо 17% от световния добив на петрол, което означава, че техните петролни запаси се натрупват на танкери по-бързо от процеса при други региони в света. Bloomberg отбелязва, че това натрупване се свързва както с увеличения добив на петрол, включително в Русия, така и с ограничението на санкциите, поради които много пристанища по света отказват да приемат такъв петрол.

"Нарастването на обемите петрол намиращ се на танкери в океаните се обяснява отчасти с усилените западни санкции, които възпрепятстват нормалното разтоварване на корабите на чуждестранните пристанища", смятат анализатори от компанията Clarksons Securities.

Bloomberg посочва също, че има натрупване на петрол на танкери и от държави, незасегнати от санкции. Това се отнася основно за Саудитска Арабия, която през последните месеци увеличава добива и износа на "черно злато".