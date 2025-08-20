Вносът на петрол в Европейския съюз през юни 2025 година е спаднал с около 10% на годишна база, до най-ниския си месечен обем в историята, установи РИА Новости, след като проучи данни на Евростат.

Така, физическите доставки на петрол в ЕС от страни извън блока за юни са около 236 милиона барела. Това е с почти 11% по-малко от предходния месец и с 9% по-малко от юни миналата година. Същевременно, тези месечни обеми станаха най-ниските за целия период на отчитане на показателя.

В парично изражение, вносът на петрол в ЕС за юни възлиза общо на 15,3 милиарда евро, което е с 8% по-малко на месечна база и с 27% по-малко на годишна база, до минимума за четири години.

От страните от ЕС, най-големи обеми петрол през юни са закупили: Германия (32,2 милиона барела), Италия (29,4 милиона), Испания (28,2 милиона), Франция (25,5 милиона) и Полша (13 милиона барела).

Това означава, че почти 14% от целия внос на ЕС за месеца е направен от страната с най-голямата икономика в Европа, а на петте държави най-големи вносители, се пада 60% от целия внос на ЕС за периода.

Разгледано спрямо година по-рано, т.е. за юни 2025 г. спрямо същия месец на миналата година, най-голямо нарастване на вноса на петрол има при: Ирландия, която увеличи вноса си най-много за една година - от почти нула до 1,8 милиона барела, както и Словакия - 3,3 пъти нарастване, до 3,1 милиона.

Увеличени са обемите на вноса на петрол през юни на годишна база и при: Чехия - 2,2 пъти, до 4,8 милиона; Португалия - 1,6 пъти, до 6,2 милиона; Италия - с 18%, до 29,4 милиона барела.

Общо през първата половина на тази година ЕС е внесъл 1,5 милиарда барела петрол, което е със 7% по-малко отколкото през същия период година по-рано.

Ще припомним, че според изнесени през май данни от Econovis, най-големите обеми на доставките от петрол за ЕС през 2024 г. (в барела на ден) са осигурени от:

- САЩ - 1,40 млн. барела дневно (15,4%);

- Норвегия - 1,10 млн. барела (12,1%);

- Казахстан - 1,05 млн. барела (11,5%).