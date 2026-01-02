Малко преди Коледа администрацията на Доналд Тръмп спря договорите за наем за пет големи офшорни вятърни компании, които са в процес на изграждане край източното крайбрежие на САЩ, съобщават световните медии. Причината: опасения за национална сигурност. Очаквано, това доведе до падане на акциите на компаниите.

Спирането беше последният удар за разработчиците на офшорна вятърна енергия, които се сблъскаха с многократни прекъсвания на своите проекти за милиарди долари при президента на САЩ Доналд Тръмп, който каза, че намира вятърните турбини за грозни, скъпи и неефективни, пише RTE.

Държавни служители, депутати от Демократическата партия, офшорни вятърни компании и индустриални търговски групи заклеймиха този ход като неоправдан. Министерството на вътрешните работи на САЩ заяви, че решението е резултат от оплаквания на Пентагона, че движението на огромни турбинни перки за офшорни вятърни проекти, както и силно отразяващите кули, които ги държат, причиняват радарни смущения, които могат да затруднят идентифицирането и локализирането на заплахи за сигурността.

Източник: EPA/БГНЕС

Паузата ще даде на съответните федерални агенции "време да работят с наемателите и държавните партньори, за да оценят възможността за смекчаване на рисковете за националната сигурност, породени от тези проекти", се казва в изявление на отдела.

"Основното задължение на правителството на Съединените щати е да защитава американския народ", заяви министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм в специално изявление.

Паузата ще засегне проектите Revolution Wind и Sunrise Wind на датската енергийна фирма Orsted, проекта Vineyard Wind 1 на Avangrid и Copenhagen Infrastructure Partners, Coastal Virginia Offshore Wind на Dominion Energy и проекта Empire Wind 1 на Equinor. Акциите на Orsted се търгуват надолу с повече от 12%, като Dominion и Equinor също се търгуват надолу.

Dominion коментира, че спирането ще застраши надеждността на мрежата за своите клиенти във Вирджиния, включително военни бази и центрове за данни, захранващи изкуствения интелект.

"Тези електрони ще захранят центровете за данни, които ще спечелят надпреварата в AI, ще подкрепят нашите военни бойци и ще изградят ядрените военни кораби, необходими за поддържане на нашето морско надмощие", казаха от компанията.

Orsted коментира, че проектите му са в напреднал етап и се подготвят да захранват около 1 милион домове в три щата от следващата година.

"Orsted оценява всички възможности за бързо разрешаване на въпроса, заедно със своите партньори."

Equinor коментира, че също оценява спирането.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул и главният прокурор на Кънектикът Уилям Тонг заявиха в отделни изявления, че щатите, засегнати от замразяването, преразглеждат своите възможности.

"Администрацията на Тръмп ще търси всякакви извинения, за да продължи атаката си срещу чистата енергия - и хилядите добре платени работни места, които тези проекти носят, но няма надеждно оправдание за това спиране", заяви Хочул.

Националната асоциация на океанските индустрии, търговска група, представляваща разработчиците на офшорна вятърна енергия, призова администрацията бързо да прекрати паузата, като посочи, че Пентагонът е участвал в одобряването на проектите при предишни администрации.

"Регулаторният процес включва строга рамка за оценка на последиците за националната сигурност на предложените проекти и всеки проект в процес на изграждане вече е преминал преглед от Министерството на отбраната без възражения", подчерта президентът на NOIA Ерик Милито.

Висшите демократи, ръководещи комисиите по околна среда и енергетика в Сената, заявиха, че няма да подкрепят двупартийни усилия за реформа на разрешителните през 2026 г., освен ако администрацията не откаже спирането на офшорния вятър.

"Незаконните атаки срещу напълно разрешени проекти за възобновяема енергия трябва да бъдат обърнати, ако има някакъв шанс преговорите за разрешаване да бъдат възобновени", коментираха от своя страна сенаторът от Роуд Айлънд Шелдън Уайтхаус и сенаторът от Ню Мексико Мартин Хайнрих в съвместно изявление.

Позицията на Доналд Тръмп срещу вятърната индустрия

През август американската администрация нареди на Orsted да спре вече напредналото строителство на проекта Revolution Wind край Роуд Айлънд, въпреки че по-късно федерален съдия отмени забраната. По-рано през годината администрацията отмени заповедта за спиране на работата на Empire Wind на Equinor в компромис с щата Ню Йорк, който проправи пътя за тръбопровод за природен газ, който Тръмп подкрепя.

Президентът на САЩ водеше кампания за Белия дом с обещание да сложи край на офшорната вятърна индустрия - казвайки, че "вятърните мелници" са твърде скъпи и вредят на китовете и птиците - като същевременно насърчава нефта и газа.

Несигурността се отрази финансово на разработчиците. Orsted набра 9,4 милиарда долара по-рано тази година, за да помогне за финансирането на американски проекти, след като потенциалните партньори бяха възпрени от враждебността на Тръмп към вятърната енергия. Министърът на вътрешните работи Бургум по-рано заяви, че администрацията е загрижена, че офшорните вятърни инсталации могат да направят САЩ по-уязвими за атаки от рояци дронове. Голямата развръзка се очаква през 2026-а година.