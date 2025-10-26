Китайската компания Mingyang Smart Energy обяви намеренията си да създаде най-голямата вятърна турбина с приложение в открити води в света. Проектът за пореден път подчертава амбицията на страната да затвърди водещата си роля в глобалната индустрия за възобновяема енергия. Според Bloomberg, разработката ще бъде с мощност от 50 мегавата. Това е почти двойно повече от най-големите съществуващи турбини на пазара в момента.

Проектът предвижда двоен двигател, поддържан от V-образна кула, базирана на платформата Ocean-X на Mingyang. Последната беше пусната в експлоатация през 2023 г. и има мощност 16,6 мегавата. Новата турбина ще включва два ротора с по 25 м, а общата дължина на ротора ще достигне 290 м. Системата е проектирана за инсталация в дълбоководни райони, което ще й позволи да улавя по-силни и постоянни ветрове в открито море.

В контекста на глобалния натиск върху енергийния сектор китайската вятърна индустрия остава сигурен "остров" на растежа. Към момента Китай е отговорен за около 2/3ти от всички новоинсталирани мощности във вятърната енергия през 2025 г., сочат данни на Rystad Energy.

Цялостната стратегия на страната е да инсталира поне 120 гигавата нови турбини годишно до 2030 година, което е два пъти повече от средния годишен обем между 2020 и 2024 г.

Огромна инвестиция в Европа

Mingyang обяви и планове за инвестиция до £1,5 милиарда за изграждане на производствено съоръжение в Шотландия. Планираният завод ще подпомогне внедряването на плаващи вятърни технологии във Великобритания, като ще създаде нови работни места и възможности за работници от нефтения и газовия сектор. Сред потенциалните локации е пристанището Ardersier близо до Инвърнес, което в момента е водещ кандидат за реализация на проекта.

По-рано тази година друга китайска компания CRRC също обяви, че е инсталирала най-голямата офшорна вятърна турбина в света в провинция Шандонг. Прототипът Qihang разполага с мощност от 20 мегавата, диаметър 260 м и височина на хъба 151 м.

Ако проектът на Mingyang бъде реализиран успешно, той ще определи нови стандарти в мащаба и ефективността на плаващите вятърни турбини, смятат експерти.

