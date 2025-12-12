Да "лазиш по нервите" на регулатора винаги е било много рисково и неблагодарно за извършителя упражнение. Особено когато регулаторът е финансов. А от известно време застрахователната компания "ДаллБог Живот и Здраве" изпитва афинитет към подобни странни, почти мазохистични, "забавления".

Това "влечение" на застрахователя се появи, след като той бе отстранен от румънския пазар и българският регулатор направи проверка на адекватността на административните му системи свързани с ликвидацията на щети, на капиталовите и ликвидни показатели и на инвестиционните му политики. В следствие на тези проверки, Комисията за финансов надзор (КФН) констатира редица нередности и излезе с препоръки за тяхното отстраняване, обвързани с конкретни срокове.

Не е ясно как и доколко ефективно "Дълбок Живот и Здраве" работи по изпълнението на препоръките на регулатора, но от доста време проявява подчертана медийна агресия срещу него. Което, повтаряме, е контрапродуктивно за самата компания. Защото споровете с регулатора се решават в съда, а не в медиите. А докато няма съдебно решение, препоръките се изпълняват.

А опитите за медийно изясняване на отношенията, водят до съответната адекватна реакция на КФН. На 12 декември Комисията излезе със становище, предизвикано от откритото писмо на изпълнителния директор на ЗАД "ДалБогг Живот и Здраве" АД проф. Тони Веков, публикувано в някои медии.

Публикуваме становището почти дословно, заради чувствителния характер на темите в него.

"Комисията за финансов надзор (КФН) е длъжна да заяви, че нито едно от цитираните твърдения не отговоря на истината, напротив - граничи с манипулация на общественото мнение и изопачаване на фактите. Нещо повече - оценяваме това писмо като недопустим натиск върху работата на комисията, като независим орган, и заплаха за стабилността на финансовия пазар като цяло.

А фактите са:

Недостатъчност на премиите по "Гражданска отговорност" и наложени мерки

В рамките на тематичен актюерски анализ КФН установи, че премиите по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" са недостатъчни по размер спрямо отчетените ниво на щетимост, разходи и рисков профил, което е от естество да доведе до невъзможност на застрахователя да изплаща застрахователни обезщетения към застрахованите лица.

В тази връзка КФН наложи принудителни мерки за задължително актуализиране на тарифите с цел защита на интересите на застрахованите лица и гарантиране на платежоспособността на компанията.

Относно "административния произвол и злоупотреба с надзорни правомощия на държавен регулатор":

Ето и мерките на КФН и други европейски регулатори, наложени до момента:

България (КФН)

Забрани за трансгранична дейност от 1 юли 2025 г. и 1 октомври 2025 г., заради нарушено пазарно поведение и недостатъчност на техническите резерви;

Полша (KNF)

Забрана за предлагане на задължителна застраховка ГО (MTPL) — от 17 април 2025 г. за неопределено време, заради нарушено пазарно поведение;

Румъния (ASF)

Забрана за сключване на нови застрахователни договори — от 1 октомври 2025 г. за неопределено време, заради нарушено пазарно поведение;

По повод обвиненията в спекулативни практики, Комисията е длъжна да отбележи и следните факти, свързани със ЗАД "ДаллБог Живот и Здраве"

При текущата надзорна проверка КФН установи, че ДаллБогг е извършило значителни сделки по покупка на недвижими имоти, продажба на недвижими имоти, под балансовата им стойност със свързани лица, въпреки отчетени затруднения с ликвидността и забавяния при изплащането на обезщетения на застрахованите лица.

8.4 млн. лв. за продажба на поземлени имоти и сгради в София и последващ договор за наем;

9 млн. лв. за покупка на 4 дка терен край Велико Търново;

47.5 млн. лв. за покупка на 15 дка имот в района на Бусманци, София.

Общата стойност само на придобитите имоти възлиза на 56.5 млн. лева.

Отделно застрахователят е придобил свързано дружество за 12 млн. лв., което притежава имот в района на Плевен.

Надзорните оценки на КФН установяват, че тези придобивания са високорискови, тъй като:

представляват неликвидни дългосрочни активи;

увеличават концентрацията в еднотипни инвестиции;

нямат потенциал да доведат до възможност за получаване на достатъчна доходност, с цел изплащане на застрахователни претенции;

поставят под въпрос управлението на ликвидния и капиталовия риск.

Комисията е изискала подробна информация за финансирането, оценката на мотивите и съответствието на тези придобивания с инвестиционната стратегия на застрахователя, която също е предмет на принудителна административна мярка от страна на Комисията.

Очаквано произнасяне от EIOPA относно финансовото състояние

КФН работи в тясно сътрудничество с всички национални надзорни органи в държавите, в които застрахователното дружество е изразило намерение да извършва дейност. Тясното сътрудничество се осъществява под координацията на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), който е официално уведомен за установените надзорни проблеми и се очаква официално становище от EIOPA относно:

адекватността на най-добрата прогнозна оценка на задълженията,

платежоспособността на застрахователя

недостатъци в пазарното поведение на застрахователя

рисковете, свързани с трансграничната дейност на застрахователя.

Официалното становище на EIOPA ще бъде от решаващо значение при определяне на последващите надзорни действия на КФН.

Не искаме да се спираме върху политическите квалификации, но държим да наблегнем, че КФН е независим орган, който по закон е призван да пази инвестициите и спестяванията на българските граждани. Като такъв, ние спазваме буквата на закона и се грижим всяко погазване на законодателството да бъде наказвано в името на един прозрачен и демократичен пазар, какъвто искаме всички".

Подобни констатации, посочени в писмото, звучат доста неприятно, да не кажем зловещо, за което и да е финансово дружество, особено когато са направени от регулатора му. Обикновено, ако посочените недостатъци не бъдат отстрани в срок, последствията за поднадзорната компания са много нелицеприятни.

А практиката е показала, че всякакви медийни активности от страна на поднадзорните лица само влошават положението им. Така че по-добре е, от "ДаллБогг Живот и Здраве" да се съсредоточат върху отстраняване на посочените от КФН проблеми или да оспорват надзорните констатации в съда, вместо да се фокусират върху медийни активности.