Най-перспективен за развитие остава капиталовият пазар, защото у нас той е все още твърде слабо развит. Това заяви в студиото на Money.bg председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански.

По думите му потенциал имат и застрахователният, и осигурителният сектор.

"В осигурителния сектор работят около 9-10 пенсионно-осигурителни дружества с фондовете към тях. Те управляват добре средствата във втори и трети стълб и общо взето секторът се движи най-безпроблемно", посочи Големански.

Той подчерта, че правилата за инвестиции са строго фиксирани и гарантират сигурността на спестяванията.

"Бъдете сигурни и спокойни, че парите ви са добре пазени. Дали постигаме необходимата доходност - това вече е друга тема", добави той.

Според него е време за по-голяма гъвкавост в управлението на средствата на по-младите осигурени чрез мултифондовата система, което би довело и до по-добра доходност.

Застраховките, доминирани от автомобилните

"Около 80% от застрахователния пазар е съсредоточен в автомобилното застраховане", отбеляза председателят на КФН. Това отваря възможности за развитие на нови продукти, свързани с климатични явления, имуществени полици, животозастраховане и т. н.

Той настоя за равнопоставено отношение към всички застрахователи - независимо от собствеността им, за да има реална конкуренция и по-добри цени за клиентите.

Капиталовият пазар

"Капиталовият пазар е най-голямата болка на България - и моя лична. Въпреки усилията през годините, развитието му е минимално. Причината е променливата и често недостатъчна държавна подкрепа", коментира Големански.

Той припомни, че държавните ценни книжа са един от най-сигурните инструменти - с доходност между 3,5% и 4%, гарантирани на 100% от държавата и освободени от данъци при търговия през борсата.

"Въпреки това, тъй като основните дилъри ги задържат в портфейлите си, вторичният пазар не се развива. В резултат български инвеститори влагат пари в чужди държавни книжа и финансират чужди икономики", посочи той.

Решението според КФН е ясно - директно пласиране на държавни ценни книжа през Българската фондова борса. Подобен модел вече е реализиран успешно в Хърватия.

Големански бе категоричен, че ниската финансова култура е основна пречка пред развитието на небанковия сектор.

"Ако ти не знаеш какво е авокадо, никога няма да си купиш авокадо. По същия начин, ако не знаеш какво е застраховка и какви възможности ти дава, няма да си я потърсиш. Ако не знаеш какво е акция или друг финансов инструмент - също", подчерта той.

По повод въвеждането на еврото председателят на КФН увери, че всички процеси ще бъдат автоматични и по закон - без нужда от нови договори или допълнителни такси.

