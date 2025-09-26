Най-перспективен за развитие остава капиталовият пазар, защото у нас той е все още твърде слабо развит. Това заяви в студиото на Money.bg председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански.
По думите му потенциал имат и застрахователният, и осигурителният сектор.
"В осигурителния сектор работят около 9-10 пенсионно-осигурителни дружества с фондовете към тях. Те управляват добре средствата във втори и трети стълб и общо взето секторът се движи най-безпроблемно", посочи Големански.
Той подчерта, че правилата за инвестиции са строго фиксирани и гарантират сигурността на спестяванията.
"Бъдете сигурни и спокойни, че парите ви са добре пазени. Дали постигаме необходимата доходност - това вече е друга тема", добави той.
Според него е време за по-голяма гъвкавост в управлението на средствата на по-младите осигурени чрез мултифондовата система, което би довело и до по-добра доходност.
Застраховките, доминирани от автомобилните
"Около 80% от застрахователния пазар е съсредоточен в автомобилното застраховане", отбеляза председателят на КФН. Това отваря възможности за развитие на нови продукти, свързани с климатични явления, имуществени полици, животозастраховане и т. н.
Той настоя за равнопоставено отношение към всички застрахователи - независимо от собствеността им, за да има реална конкуренция и по-добри цени за клиентите.
Капиталовият пазар
"Капиталовият пазар е най-голямата болка на България - и моя лична. Въпреки усилията през годините, развитието му е минимално. Причината е променливата и често недостатъчна държавна подкрепа", коментира Големански.
Той припомни, че държавните ценни книжа са един от най-сигурните инструменти - с доходност между 3,5% и 4%, гарантирани на 100% от държавата и освободени от данъци при търговия през борсата.
"Въпреки това, тъй като основните дилъри ги задържат в портфейлите си, вторичният пазар не се развива. В резултат български инвеститори влагат пари в чужди държавни книжа и финансират чужди икономики", посочи той.
Решението според КФН е ясно - директно пласиране на държавни ценни книжа през Българската фондова борса. Подобен модел вече е реализиран успешно в Хърватия.
Големански бе категоричен, че ниската финансова култура е основна пречка пред развитието на небанковия сектор.
"Ако ти не знаеш какво е авокадо, никога няма да си купиш авокадо. По същия начин, ако не знаеш какво е застраховка и какви възможности ти дава, няма да си я потърсиш. Ако не знаеш какво е акция или друг финансов инструмент - също", подчерта той.
Допълнителен договор заради еврото? Измама е, предупреждава КФН
Хората със застраховки, пенсионен фонд или инвестиции няма нужда да правят нищо при приемането на единната валута, заяви председателят на комисията Васил Големански
По повод въвеждането на еврото председателят на КФН увери, че всички процеси ще бъдат автоматични и по закон - без нужда от нови договори или допълнителни такси.
