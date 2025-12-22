Високорисковата стратегия на Meta в областта на изкуствения интелект изпитва сериозни вътрешни сътресения, след като новият шеф на AI отдела на компанията критикува подхода на изпълнителния директор Марк Зукърбърг, съобщава Financial Times.

Александър Уанг, 28-годишният основател на Scale AI, който се присъедини към Meta през юни чрез сделка за 14,8 милиарда долара, се е оплаквал пред близки, че прекалено стриктният контрол на Зукърбърг над AI инициативите на компанията "задушава" напредъка.

Това се случва в момент, когато Meta реорганизира операциите си в областта на изкуствения интелект и се справя с вълна от напускания на висши ръководители, като същевременно харчи над 70 милиарда долара годишно за развитие на AI технологии.

Когато Зукърбърг преобразува операциите на Meta в областта на изкуствения интелект тази година, той постави новия екип, наречен TBD Lab (от "to be determined"), в изолирано пространство до собствения си офис в централата на компанията с цел да го отдели бюрокрацията на компанията.

Пет месеца по-късно това разделение се оказа не само физическо, съобщава New York Times. На срещи през есента Уанг е споделял, че не е съгласен с някои от дългогодишните съратници на Зукърбърг, включително Крис Кокс, главен директор по продуктите, и Андрю Босуърт, главен технологичен директор.

В един случай Кокс и Босуърт искали екипът на Уанг да се съсредоточи върху използването на данни от Instagram и Facebook за обучение на новия основен AI модел на Meta, за да подобри социалните мрежи и рекламния бизнес на компанията. Но Уанг възразил, твърдейки че целта трябва да е да се настигнат конкурентните AI модели на OpenAI и Google, преди да се фокусират върху продукти.

Според New York Times изследователите от TBD Lab са започнали да възприемат мнозина Meta ръководители като заинтересовани единствено от подобряването на бизнеса със социалните мрежи, докато амбицията на лабораторията е да създаде богоподобна AI свръхинтелигентност.

За да преследва тази цел, Meta отблъсква други отдели настрани. От Босуърт наскоро е поискано да намали с 2 милиарда долара предложения бюджет за следващата година на Reality Labs - дивизията за виртуална и разширена реалност, която той ръководи. Парите са отишли за бюджета на екипа на Уанг, съобщават запознати със ситуацията.

Уанг, който получава 9-цифрено възнаграждение, се сблъсква със старата гвардия на компанията относно фундаментални подходи към развитието на AI. Неговият екип настоява следващият водещ модел на Meta с кодово име Avocado да бъде затворена, проприетарна система, а не с отворен код, което маркира значително отклонение от дългогодишната философия на компанията за споделяне на нейните AI модели публично.

Представител на Meta оспори аспекти от публикациите, заявявайки че ръководството на компанията остава "обединено в целта си да изгради свръхинтелигентност".

Вътрешните напрежения обаче съвпаднаха с отлив на висши ръководители от Meta. Дженифър Нюстед, главен юрисконсулт на компанията, напусна в посока Apple в началото на декември. Джон Хегеман, главен директор по приходите, обяви заминаването си през ноември след 17 години в компанията. Най-забележимо обаче е решението на Ян ЛеКун, главен AI учен на Meta и носител на наградата "Тюринг", който потвърди през ноември, че ще напусне в края на годината.

Meta е предприела четири значителни AI реорганизации за шест месеца и е повишила прогнозата си за капиталови разходи за 2025 г. до 70-72 милиарда долара, като индикира, че разходите могат да надхвърлят 100 милиарда долара през 2026 г.