При избора на застраховка "Каско" повечето шофьори гледат само крайната цена на премията. Истината обаче е, че реалната стойност на застраховката не е това, което плащате днес, а това, което няма да ви бъде платено утре, ако не познавате детайлите в Общите условия.

Екипът на Boleron направи детайлен анализ на актуалните условия за 2026 г. на седемте водещи компании - ДЗИ, Армеец, Булстрад, Лев Инс, Евроинс, Бул Инс и Дженерали. Резултатите показват, че зад сходните маркетингови послания се крият драстични разлики в покритието, които могат да превърнат лек удар на паркинг или пътуване до Търция или Гърция във финансов проблем.

Ето детайлния разбор на критичните точки:

Териториален обхват: Хартия срещу Реалност

Тук е най-голямото разминаване между "сухите" Общи условия и пазарната практика.

  • Автоматичните клаузи (Евроинс и Бул Инс): Въпреки че в базовите Общи условия на тези компании пише, че покритието е само за България, анализът на полиците показва, че към 2026 г. масово се издават договори с автоматично включена клауза за чужбина (ЕС и Балканите). Тоест важно да проверите, дали полицата ви важи за чужбина.
  • Специфичнио условие на "Евроинс": Внимание при пътуване до Северна Македония! Рискът "Кражба" за нощуващ автомобил се покрива само ако колата е на платен охраняем паркинг.
  • Условието на "Лев Инс", за което много хора не занят: За да бъде валидно Каското ви в чужбина, компанията изисква задължителната застраховка "Гражданска отговорност" също да е сключена при тях.

Таблица 1: Валидност и Изключения "Кражба" в чужбина

Застраховател

Териториално покритие

Специфични изключения (Риск "Кражба")

Булстрад

ЕС + Зелена карта

✅ Най-широко покритие (вкл. Сърбия, Черна гора, Турция)

Евроинс

ЕС + Зелена карта (по полица)

⚠️ С. Македония: Само на платен паркинг през нощта

Лев Инс

ЕС + Зелена карта

⚠️ Условие: Важи само ако имате и "Гражданска" в Лев Инс

ДЗИ

ЕС + Зелена карта

⚠️ Изключва: Албания, Босна, Русия, Украйна, Беларус

Армеец

ЕС + Зелена карта

⚠️ Изключва: Черна гора, Албания, Босна

Дженерали

ЕС + Зелена карта

⚠️ Изключва: Албания, Косово, Босна, Русия, Украйна

Бул Инс

ЕС + Зелена карта (с анекс)

⚠️ Изключва: Турция, Сърбия, Македония, Босна, Косово

Щети на паркинг: Безлимитно или "до 2 пъти"?

Когато намерите колата си ударена на паркинг и нямате документ от полицията (двустранен протокол или КАТ), влизат в сила лимитите за "паркинг щета".

Таблица 2: Лимити за щети без документ

Застраховател

Лимит на събитията

Финансов лимит / Условия

Армеец

Без ограничение за брой

-

ДЗИ

Без ограничение за брой

До 10% от сумата за щета (до 20% общо)

Дженерали

Без ограничение за брой

До 15% от застрахователната сума

Бул Инс

До 3 щети

Но не повече от 8 детайла

Лев Инс

До 3 щети

До 10% от застрахователната сума

Булстрад

До 2 щети

Но не повече от 8 детайла

Евроинс

До 2 щети

До 10% от сумата (max 4000 лв.)

Срокове и Пътна помощ: Кога губите пари?

Два критични момента: колко бързо трябва да се обадите при щета и колко далеч ще ви извози репатракът безплатно.

  • Сроковете: При ДЗИ имате цели 7 дни да заявите паркинг щета. При Булстрад, Евроинс и Бул Инс срокът е само 3 работни дни - ако го изпуснете, губите обезщетението.
  • Пътна помощ: Лимитите варираят от 100 км до 350 км.

Таблица 3: Срокове за регистрация на щети и Пътна помощ

Застраховател

Срок: ПТП/Паркинг

Пътна помощ (Безплатен пробег)

ДЗИ

до 7 дни

До 300 км

Армеец

до 5 работни дни

До 250 км

Лев Инс

до 5 работни дни

До 300 км (само при ПТП)

Булстрад

до 3 работни дни

До 100 км

Евроинс

до 3 работни дни

До 150 км (само при ПТП)

Дженерали

до 3 работни дни

До 300 км (само при ПТП)

Бул Инс

до 3 работни дни

До 350 км (само при ПТП)

Сервиз и Мобилност: Екстрите, които пестят нерви

Всеки иска ремонт в официален сервиз, но стандартно той е безплатен само за коли до 3-4 години. За по-стари автомобили тази екстра изисква доплащане.

Таблица 4: Сервиз и Заместващ автомобил

Застраховател

Официален сервиз (Стандартно*)

Заместващ автомобил в България

Евроинс

до 3-4 г.

Да (Клауза Е+, до 10 дни при ПТП)

Лев Инс

до 4 г.

Да (само за коли >€35 800)

Булстрад

до 4 г.

❌ Не (само за чужбина)

ДЗИ

до 4 г.

❌ Не (само за чужбина)

Армеец

до 4 г.

❌ Не (само за чужбина)

Дженерали

до 3 г.

❌ Не (само за чужбина)

Бул Инс

Доверен

❌ Не

*Забележка: Повечето компании позволяват официален сервиз и за по-стари коли (напр. до 7-8 г.) срещу увеличение на премията с 30%.

Изисквания за сигурност (GPS и Имобилайзери)

За по-скъпите автомобили застрахователите налагат допълнителни изисквания. Ако не ги спазите, полицата ви е невалидна при кражба.

Таблица 4: Допълнителна защита

Застраховател

Изисквания

Риск

Лев Инс

Задължителна "Активна маркировка" (GPS/Имобилайзер) за скъпи коли.

Отказват плащане, ако колата е била незаключена или с ключ вътре.

Армеец

Изискват GPS за коли над опр. лимит (напр. €20-25к).

Изискват връщане на всички ключове и документи.

Булстрад

Може да изискат допълнителен имобилайзер за рискови марки.

Санкции при непредставяне на ключове/документи.

Евроинс

Изискват GPS за автомобили с висока стойност.

Изискват талон и ключове при кражба.

Финансовата равносметка

Няма универсално "най-добро" Каско. Изборът трябва да зависи от вашия профил:

  • Ако планирате пътуване до Северна Македония с полица на Евроинс, задължително платен охраняван паркинг.
  • Ако не искате да броите всяка драскотина, Армеец, ДЗИ и Дженерали са вашите фаворити за паркинг щети.
  • Ако колата ви е необходима всеки ден, Евроинс предлага най-достъпната опция за заместващ автомобил у нас.
  • Ако цента е важна и дребните драсконите не ви интересуват, Каско Хит на Булинс е продуктът за вас.

Вместо да гадаете, използвайте технологиите. Чрез дигиталния Каско калкулатор на Boleron можете да сравните цените и пълните условия в реално време, преди да вземете решение.

*Александър Цветков е изпълнителен директор и съосновател на Boleron - дигиталният застрахователен брокер, който променя правилата. Експерт по финтех и човек, който вярва, че иновациите и технологиите ще победат хартията и бюрокрацията.