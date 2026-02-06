При избора на застраховка "Каско" повечето шофьори гледат само крайната цена на премията. Истината обаче е, че реалната стойност на застраховката не е това, което плащате днес, а това, което няма да ви бъде платено утре, ако не познавате детайлите в Общите условия.
Екипът на Boleron направи детайлен анализ на актуалните условия за 2026 г. на седемте водещи компании - ДЗИ, Армеец, Булстрад, Лев Инс, Евроинс, Бул Инс и Дженерали. Резултатите показват, че зад сходните маркетингови послания се крият драстични разлики в покритието, които могат да превърнат лек удар на паркинг или пътуване до Търция или Гърция във финансов проблем.
Ето детайлния разбор на критичните точки:
Териториален обхват: Хартия срещу Реалност
Тук е най-голямото разминаване между "сухите" Общи условия и пазарната практика.
- Автоматичните клаузи (Евроинс и Бул Инс): Въпреки че в базовите Общи условия на тези компании пише, че покритието е само за България, анализът на полиците показва, че към 2026 г. масово се издават договори с автоматично включена клауза за чужбина (ЕС и Балканите). Тоест важно да проверите, дали полицата ви важи за чужбина.
- Специфичнио условие на "Евроинс": Внимание при пътуване до Северна Македония! Рискът "Кражба" за нощуващ автомобил се покрива само ако колата е на платен охраняем паркинг.
- Условието на "Лев Инс", за което много хора не занят: За да бъде валидно Каското ви в чужбина, компанията изисква задължителната застраховка "Гражданска отговорност" също да е сключена при тях.
Таблица 1: Валидност и Изключения "Кражба" в чужбина
|
Застраховател
|
Териториално покритие
|
Специфични изключения (Риск "Кражба")
|
Булстрад
|
ЕС + Зелена карта
|
✅ Най-широко покритие (вкл. Сърбия, Черна гора, Турция)
|
Евроинс
|
ЕС + Зелена карта (по полица)
|
⚠️ С. Македония: Само на платен паркинг през нощта
|
Лев Инс
|
ЕС + Зелена карта
|
⚠️ Условие: Важи само ако имате и "Гражданска" в Лев Инс
|
ДЗИ
|
ЕС + Зелена карта
|
⚠️ Изключва: Албания, Босна, Русия, Украйна, Беларус
|
Армеец
|
ЕС + Зелена карта
|
⚠️ Изключва: Черна гора, Албания, Босна
|
Дженерали
|
ЕС + Зелена карта
|
⚠️ Изключва: Албания, Косово, Босна, Русия, Украйна
|
Бул Инс
|
ЕС + Зелена карта (с анекс)
|
⚠️ Изключва: Турция, Сърбия, Македония, Босна, Косово
Щети на паркинг: Безлимитно или "до 2 пъти"?
Когато намерите колата си ударена на паркинг и нямате документ от полицията (двустранен протокол или КАТ), влизат в сила лимитите за "паркинг щета".
Таблица 2: Лимити за щети без документ
|
Застраховател
|
Лимит на събитията
|
Финансов лимит / Условия
|
Армеец
|
✅ Без ограничение за брой
|
-
|
ДЗИ
|
✅ Без ограничение за брой
|
До 10% от сумата за щета (до 20% общо)
|
Дженерали
|
✅ Без ограничение за брой
|
До 15% от застрахователната сума
|
Бул Инс
|
До 3 щети
|
Но не повече от 8 детайла
|
Лев Инс
|
До 3 щети
|
До 10% от застрахователната сума
|
Булстрад
|
До 2 щети
|
Но не повече от 8 детайла
|
Евроинс
|
До 2 щети
|
До 10% от сумата (max 4000 лв.)
Срокове и Пътна помощ: Кога губите пари?
Два критични момента: колко бързо трябва да се обадите при щета и колко далеч ще ви извози репатракът безплатно.
- Сроковете: При ДЗИ имате цели 7 дни да заявите паркинг щета. При Булстрад, Евроинс и Бул Инс срокът е само 3 работни дни - ако го изпуснете, губите обезщетението.
- Пътна помощ: Лимитите варираят от 100 км до 350 км.
Таблица 3: Срокове за регистрация на щети и Пътна помощ
|
Застраховател
|
Срок: ПТП/Паркинг
|
Пътна помощ (Безплатен пробег)
|
ДЗИ
|
до 7 дни
|
До 300 км
|
Армеец
|
до 5 работни дни
|
До 250 км
|
Лев Инс
|
до 5 работни дни
|
До 300 км (само при ПТП)
|
Булстрад
|
до 3 работни дни
|
До 100 км
|
Евроинс
|
до 3 работни дни
|
До 150 км (само при ПТП)
|
Дженерали
|
до 3 работни дни
|
До 300 км (само при ПТП)
|
Бул Инс
|
до 3 работни дни
|
До 350 км (само при ПТП)
Сервиз и Мобилност: Екстрите, които пестят нерви
Всеки иска ремонт в официален сервиз, но стандартно той е безплатен само за коли до 3-4 години. За по-стари автомобили тази екстра изисква доплащане.
Таблица 4: Сервиз и Заместващ автомобил
|
Застраховател
|
Официален сервиз (Стандартно*)
|
Заместващ автомобил в България
|
Евроинс
|
до 3-4 г.
|
✅ Да (Клауза Е+, до 10 дни при ПТП)
|
Лев Инс
|
до 4 г.
|
✅ Да (само за коли >€35 800)
|
Булстрад
|
до 4 г.
|
❌ Не (само за чужбина)
|
ДЗИ
|
до 4 г.
|
❌ Не (само за чужбина)
|
Армеец
|
до 4 г.
|
❌ Не (само за чужбина)
|
Дженерали
|
до 3 г.
|
❌ Не (само за чужбина)
|
Бул Инс
|
Доверен
|
❌ Не
*Забележка: Повечето компании позволяват официален сервиз и за по-стари коли (напр. до 7-8 г.) срещу увеличение на премията с 30%.
Изисквания за сигурност (GPS и Имобилайзери)
За по-скъпите автомобили застрахователите налагат допълнителни изисквания. Ако не ги спазите, полицата ви е невалидна при кражба.
Таблица 4: Допълнителна защита
|
Застраховател
|
Изисквания
|
Риск
|
Лев Инс
|
Задължителна "Активна маркировка" (GPS/Имобилайзер) за скъпи коли.
|
Отказват плащане, ако колата е била незаключена или с ключ вътре.
|
Армеец
|
Изискват GPS за коли над опр. лимит (напр. €20-25к).
|
Изискват връщане на всички ключове и документи.
|
Булстрад
|
Може да изискат допълнителен имобилайзер за рискови марки.
|
Санкции при непредставяне на ключове/документи.
|
Евроинс
|
Изискват GPS за автомобили с висока стойност.
|
Изискват талон и ключове при кражба.
Финансовата равносметка
Няма универсално "най-добро" Каско. Изборът трябва да зависи от вашия профил:
- Ако планирате пътуване до Северна Македония с полица на Евроинс, задължително платен охраняван паркинг.
- Ако не искате да броите всяка драскотина, Армеец, ДЗИ и Дженерали са вашите фаворити за паркинг щети.
- Ако колата ви е необходима всеки ден, Евроинс предлага най-достъпната опция за заместващ автомобил у нас.
- Ако цента е важна и дребните драсконите не ви интересуват, Каско Хит на Булинс е продуктът за вас.
Вместо да гадаете, използвайте технологиите. Чрез дигиталния Каско калкулатор на Boleron можете да сравните цените и пълните условия в реално време, преди да вземете решение.
*Александър Цветков е изпълнителен директор и съосновател на Boleron - дигиталният застрахователен брокер, който променя правилата. Експерт по финтех и човек, който вярва, че иновациите и технологиите ще победат хартията и бюрокрацията.