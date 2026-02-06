При избора на застраховка "Каско" повечето шофьори гледат само крайната цена на премията. Истината обаче е, че реалната стойност на застраховката не е това, което плащате днес, а това, което няма да ви бъде платено утре, ако не познавате детайлите в Общите условия.

Екипът на Boleron направи детайлен анализ на актуалните условия за 2026 г. на седемте водещи компании - ДЗИ, Армеец, Булстрад, Лев Инс, Евроинс, Бул Инс и Дженерали. Резултатите показват, че зад сходните маркетингови послания се крият драстични разлики в покритието, които могат да превърнат лек удар на паркинг или пътуване до Търция или Гърция във финансов проблем.

Ето детайлния разбор на критичните точки:

Териториален обхват: Хартия срещу Реалност

Тук е най-голямото разминаване между "сухите" Общи условия и пазарната практика.

Автоматичните клаузи (Евроинс и Бул Инс): Въпреки че в базовите Общи условия на тези компании пише, че покритието е само за България, анализът на полиците показва, че към 2026 г. масово се издават договори с автоматично включена клауза за чужбина (ЕС и Балканите). Тоест важно да проверите, дали полицата ви важи за чужбина.

Въпреки че в базовите Общи условия на тези компании пише, че покритието е само за България, анализът на полиците показва, че към 2026 г. масово се издават договори с (ЕС и Балканите). Тоест важно да проверите, дали полицата ви важи за чужбина. Специфичнио условие на "Евроинс": Внимание при пътуване до Северна Македония ! Рискът "Кражба" за нощуващ автомобил се покрива само ако колата е на платен охраняем паркинг .

Внимание при пътуване до ! Рискът "Кражба" за нощуващ автомобил се покрива . Условието на "Лев Инс", за което много хора не занят: За да бъде валидно Каското ви в чужбина, компанията изисква задължителната застраховка "Гражданска отговорност" също да е сключена при тях.

Таблица 1: Валидност и Изключения "Кражба" в чужбина

Застраховател Териториално покритие Специфични изключения (Риск "Кражба") Булстрад ЕС + Зелена карта ✅ Най-широко покритие (вкл. Сърбия, Черна гора, Турция) Евроинс ЕС + Зелена карта (по полица) ⚠️ С. Македония: Само на платен паркинг през нощта Лев Инс ЕС + Зелена карта ⚠️ Условие: Важи само ако имате и "Гражданска" в Лев Инс ДЗИ ЕС + Зелена карта ⚠️ Изключва: Албания, Босна, Русия, Украйна, Беларус Армеец ЕС + Зелена карта ⚠️ Изключва: Черна гора, Албания, Босна Дженерали ЕС + Зелена карта ⚠️ Изключва: Албания, Косово, Босна, Русия, Украйна Бул Инс ЕС + Зелена карта (с анекс) ⚠️ Изключва: Турция, Сърбия, Македония, Босна, Косово

Щети на паркинг: Безлимитно или "до 2 пъти"?

Когато намерите колата си ударена на паркинг и нямате документ от полицията (двустранен протокол или КАТ), влизат в сила лимитите за "паркинг щета".

Таблица 2: Лимити за щети без документ

Застраховател Лимит на събитията Финансов лимит / Условия Армеец ✅ Без ограничение за брой - ДЗИ ✅ Без ограничение за брой До 10% от сумата за щета (до 20% общо) Дженерали ✅ Без ограничение за брой До 15% от застрахователната сума Бул Инс До 3 щети Но не повече от 8 детайла Лев Инс До 3 щети До 10% от застрахователната сума Булстрад До 2 щети Но не повече от 8 детайла Евроинс До 2 щети До 10% от сумата (max 4000 лв.)

Срокове и Пътна помощ: Кога губите пари?

Два критични момента: колко бързо трябва да се обадите при щета и колко далеч ще ви извози репатракът безплатно.

Сроковете: При ДЗИ имате цели 7 дни да заявите паркинг щета. При Булстрад, Евроинс и Бул Инс срокът е само 3 работни дни - ако го изпуснете, губите обезщетението.

При имате цели 7 дни да заявите паркинг щета. При срокът е само 3 работни дни - ако го изпуснете, губите обезщетението. Пътна помощ: Лимитите варираят от 100 км до 350 км.

Лимитите варираят от 100 км до 350 км.

Таблица 3: Срокове за регистрация на щети и Пътна помощ

Застраховател Срок: ПТП/Паркинг Пътна помощ (Безплатен пробег) ДЗИ до 7 дни До 300 км Армеец до 5 работни дни До 250 км Лев Инс до 5 работни дни До 300 км (само при ПТП) Булстрад до 3 работни дни До 100 км Евроинс до 3 работни дни До 150 км (само при ПТП) Дженерали до 3 работни дни До 300 км (само при ПТП) Бул Инс до 3 работни дни До 350 км (само при ПТП)

Сервиз и Мобилност: Екстрите, които пестят нерви

Всеки иска ремонт в официален сервиз, но стандартно той е безплатен само за коли до 3-4 години. За по-стари автомобили тази екстра изисква доплащане.

Таблица 4: Сервиз и Заместващ автомобил

Застраховател Официален сервиз (Стандартно*) Заместващ автомобил в България Евроинс до 3-4 г. ✅ Да (Клауза Е+, до 10 дни при ПТП) Лев Инс до 4 г. ✅ Да (само за коли >€35 800) Булстрад до 4 г. ❌ Не (само за чужбина) ДЗИ до 4 г. ❌ Не (само за чужбина) Армеец до 4 г. ❌ Не (само за чужбина) Дженерали до 3 г. ❌ Не (само за чужбина) Бул Инс Доверен ❌ Не

*Забележка: Повечето компании позволяват официален сервиз и за по-стари коли (напр. до 7-8 г.) срещу увеличение на премията с 30%.

Изисквания за сигурност (GPS и Имобилайзери)

За по-скъпите автомобили застрахователите налагат допълнителни изисквания. Ако не ги спазите, полицата ви е невалидна при кражба.

Таблица 4: Допълнителна защита

Застраховател Изисквания Риск Лев Инс Задължителна "Активна маркировка" (GPS/Имобилайзер) за скъпи коли. Отказват плащане, ако колата е била незаключена или с ключ вътре. Армеец Изискват GPS за коли над опр. лимит (напр. €20-25к). Изискват връщане на всички ключове и документи. Булстрад Може да изискат допълнителен имобилайзер за рискови марки. Санкции при непредставяне на ключове/документи. Евроинс Изискват GPS за автомобили с висока стойност. Изискват талон и ключове при кражба.

Финансовата равносметка

Няма универсално "най-добро" Каско. Изборът трябва да зависи от вашия профил:

Ако планирате пътуване до Северна Македония с полица на Евроинс , задължително платен охраняван паркинг .

с полица на , задължително . Ако не искате да броите всяка драскотина, Армеец , ДЗИ и Дженерали са вашите фаворити за паркинг щети.

, и са вашите фаворити за паркинг щети. Ако колата ви е необходима всеки ден, Евроинс предлага най-достъпната опция за заместващ автомобил у нас.

предлага най-достъпната опция за заместващ автомобил у нас. Ако цента е важна и дребните драсконите не ви интересуват, Каско Хит на Булинс е продуктът за вас.

Вместо да гадаете, използвайте технологиите. Чрез дигиталния Каско калкулатор на Boleron можете да сравните цените и пълните условия в реално време, преди да вземете решение.

*Александър Цветков е изпълнителен директор и съосновател на Boleron - дигиталният застрахователен брокер, който променя правилата. Експерт по финтех и човек, който вярва, че иновациите и технологиите ще победат хартията и бюрокрацията.