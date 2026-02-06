Гигантите в минната индустрия Rio Tinto и Glencore прекратиха преговорите за сливане, което щеше да създаде най-голямата минна компания в света с обща стойност от $260 милиарда. Rio Tinto обяви в четвъртък, че няма да обмисля повече "сливане или друга бизнес комбинация" с Glencore, след като двете компании не успяха да постигнат споразумение, което да осигури достатъчно стойност за акционерите им.

Въпреки провала на сделката, акциите на Rio Tinto скочиха до рекордни нива на австралийската борса в петък. Цената им се повиши с до 2,5% до A$161,180, въпреки че впоследствие печалбите намаляха до около A$157,450. Това представлява значителен ръст на фона на почти 2% спад в индекса ASX 200.

От своя страна Glencore заяви, че ключовите условия на потенциалното предложение "значително подценяват относителния принос на Glencore към комбинираната група". Според компанията сделката не оценяваше адекватно нейния бизнес с мед и потенциала за растеж, поради което не беше в най-добрия интерес на акционерите. Акциите на Glencore паднаха с до 10,8% след новината, ставайки най-големият губещ в индекса FTSE 100.

Това е третият неуспешен опит за сливане между двата гиганта след предишни провалени преговори през 2014 и 2024 година. Последните разговори възобновиха след $53-милиардното сливане между Anglo American и Teck през септември, което обедини двама от най-големите производители на мед в света.

Имаше обаче и сериозна регулаторна съпротива от страна на Китай.

Решението на Rio Tinto беше взето в четвъртък, когато изтече крайният срок според британските правила за поглъщания, изискващ компанията или да направи твърдо предложение, или да се оттегли. Сега Rio има забрана да прави нова оферта в продължение на шест месеца, освен ако не получи специално разрешение.

Предложената сделка щеше да създаде глобален лидер в производството на желязна руда, мед, кобалт и литий - критични ресурси за технологичните продукти и бума в изкуствения интелект. Цените на медта показват екстремна волатилност в последните дни, понякога достигайки исторически максимуми над $14,000 на тон, като анализаторите прогнозират възможен дефицит от 10 милиона тона до 2040 година.

Rio Tinto, основана през 1873 година с корпоративна стойност от $162 милиарда, има около 60,000 служители в 35 страни. Glencore, създадена като търговска компания през 1970-те, оперира в над 30 държави със 150,000 души персонал. Главният изпълнителен директор на Glencore Гари Нейгъл заяви миналия декември, че целта на компанията е да стане "най-големият производител на мед в света".