Биткойн се срина устойчиво под $70 000 в четвъртък, достигайки най-ниското си ниво от повече от 14 месеца, докато масирана разпродажба на криптовалутите се ускори на фона на макроикономическа несигурност и масивни институционални оттоци от борсово търгувани фондове.

Най-голямата криптовалута в света падна до малко над 60 000 долара в ранните часове на днешния ден. Така тя заличи всички печалби, натрупани след изборната победа на Доналд Тръмп през ноември 2024 година. Говорим за над 17% спад само за ден и 50% за 4 месеца. Такова нещо се случи за последно когато борсата FTX "гръмна" през 2022-а.

Спадът предизвика вълна от ликвидации в криптопазара, като данните на Coinglass показват, че приблизително $722 милиона в дълги позиции бяха унищожени за 24-часов период, въпреки че някои източници съобщават за общи ликвидации над $1 милиард.

Множество фактори подхранват срива

Катастрофата произтича от съвкупност от фактори на натиск, които се засилиха от края на януари. Анализатори от Deutsche Bank посочиха "значителните тегления от институционални ETF-и" като основен двигател, отбелязвайки, че само през януари американските спот Биткойн ETF-и отбелязаха изтегляне над $3 милиарда, след приблизително $2 милиарда през декември и $7 милиарда през ноември.

Номинацията на Кевин Уорш за следващ председател на Федералния резерв също натежа силно върху рисковите активи. Президентът Тръмп обяви Уорш за свой избор на 30 януари, като според пазарите той ще е "ястреб" в политиката си - а това не е добра новина за крипто сектора.

Етер също се срива

Етер - токенът на изключително важния за цялата блокчейн икономика Ethereum, падна под отметката от $2000 в четвъртък за първи път от края на 2024 година, като седмичната разпродажба изтри повече от четвърт от стойността на криптовалутата. Втората по пазарна капитализация криптовалута се търгуваше близо до около $1870 в края на деня след почти 13-процентов спад.

Август 2025 г. не е толкова отдавна, но тогава ETH достигна $4885.

Разпродажбата предизвика каскадна вълна от принудителни ликвидации в криптовалутните борси. Над $1,45 милиарда във фючърсни позиции бяха ликвидирани за 24-часов период на 4-5 февруари. Биткойн представляваше $738 милиона от тези ликвидации, Етер - $337 милиона, а SOL (токенът на алтернативния блокчейн Solana) - $77 милиона.

Какво предстои?

Спадът през последните дни изтри около $2 трилиона стойност от широкия пазар на този тип активи.

Анализаторите предупреждават, че лошите дни за криптовалутите може да не са приключили. Техническите експерти описват настоящата ситуация като "пълен режим на капитулация", движена от комбинация от фактори, включително ястребовата позиция на Федералния резерв, постоянните оттоци от ETF-и и по-широкото настроение за избягване на риск на глобалните пазари.

Някои експерти очакват стабилизиране на ниво до $75 000 за Биткойн, но вече има и "мечки", които виждат съвсем реална цена от $40 000.

Тук не е лошо да припомним сценариите, които неотдавна разигра легендарният инвеститор (но и известен крипто скептик) Майкъл Бъри. При падане под $70 000 за Биткойн компаниите с крипто "съкровищници" като Strategy ще понесат тежки загуби - това вече е факт.

При пробиване на границата от $60 000 Strategy може да започнат да разпродават част от резервите си - което неизбежно ще свали цената още. При спад под $50 000 компаниите за криптодобив ще фалират и ще удавят пазара със своите биткойни, а попътно ще се отвори "черна дупка" и при токенизираните фючърси на металите.

Има и оптимисти, които посочват предходни примери - като мечия пазар от 2018 г., когато след тежкия период Биткойн се изстреля нагоре. Разбира се, това беше преди политизацията на криптосферата и навлизането на институционалните инвеститори, така че е трудно да се правят директни сравнения.