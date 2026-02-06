Сирийската петролна компания Syrian Petroleum Company подписа меморандум за разбирателство с американската компания Chevron International и катарската Power International Holding, за разработване на първото в страната морско петролно и газово находище. Това съобщи SANA, наричайки го "първата официална стъпка на Сирия към проучване на морски находища".

Меморандумът обхваща сътрудничество в областта на проучването и разработването на нефтени и газови енергоресурси в сирийските териториални води, както и инвестиционна подкрепа и развитие на енергийния сектор на Сирия като цяло.

По данни на Управлението за енергийна информация на САЩ (EIA), нефтената и газова инфраструктура на Сирия е значително засегната по време на въоръжените конфликти продължили години наред.

Посочва се, че до 2011 г. страната е добивала около 400 000 барела петрол на ден и съответно е имала не малък износ, но през последните години обемът на добива е намалял много съществено, до около едва 10% от предишния. Така Сирия сега е (много) зависима от вноса за повечето видове горива.